Aquesta beguda amb gust de meló de Mercadona s'esgota gairebé sempre: és boníssima

Les begudes refrescants i amb tocs afruitats s'han convertit en una de les opcions més buscades a Espanya. Cada vegada més consumidors aposten per opcions que combinen sabor, frescor i un punt d'originalitat. I si a més estan disponibles a bon preu, l'èxit està pràcticament assegurat.
Mercadona s'ha posicionat en aquest terreny amb llançaments que no triguen a fer-se virals. Entre ells, una de les seves propostes més sorprenents s'ha guanyat un espai a les trobades, terrasses i moments d'oci. El resultat és que rarament es troba a les prestatgeries, perquè desapareix tan bon punt es reposa.
La ginebra amb meló que enamora tothom
Es tracta del Melón Gin Glivery, una ginebra que combina el perfil clàssic del ginebre amb el toc dolç i refrescant del meló. Una barreja que aporta un caràcter únic, ideal per a qui cerca un glop diferent. La seva frescor la converteix en la preferida de l'estiu, tot i que és perfecta per a qualsevol època de l'any.
En servir-se amb tònica, gel i una mica de fruita fresca, s'aconsegueix un Gin Tonic lleuger i molt aromàtic. La seva versatilitat permet també gaudir-ne en còctels més elaborats o simplement sola, en una copa freda. El resultat és sempre una experiència agradable, sofisticada i fàcil de compartir.
El preu competitiu, 6,90 euros, i la qualitat d'aquesta ginebra han fet que es converteixi en una de les estrelles de Mercadona. No és estrany que desaparegui dels lineals en qüestió d'hores, cosa que confirma la gran acollida que ha tingut entre clients habituals.
L'èxit d'aquesta beguda també s'explica per la tendència cap a sabors afruitats i suaus en el consum actual. Cada vegada més persones cerquen opcions que s'adaptin tant a celebracions com a moments de relaxament a casa. La ginebra de meló de Mercadona compleix ambdós escenaris, oferint un equilibri entre frescor i originalitat.
En comparació amb altres varietats, el seu perfil resulta més lleuger i accessible. Això la converteix en una bona opció si no ets un aficionat als sabors intensos, però vol alguna cosa especial a la seva copa. A més, s'integra a la perfecció amb refrescos cítrics o fins i tot amb soda, potenciant encara més el seu caràcter refrescant.
Mercadona confirma amb aquest llançament la seva capacitat de connectar amb les preferències actuals dels consumidors. I tot i que existeixen altres opcions afruitades com la Strawberry Gin Glivery, la versió de meló destaca per la seva personalitat única.