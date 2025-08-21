Esta bebida con sabor a melón de Mercadona se agota casi siempre: está buenísima

Las bebidas refrescantes y con toques afrutados se han convertido en una de las elecciones más buscadas en España. Cada vez más consumidores apuestan por opciones que combinan sabor, frescura y un punto de originalidad. Y si además están disponibles a buen precio, el éxito está prácticamente asegurado.

Mercadona se ha posicionado en este terreno con lanzamientos que no tardan en convertirse en virales. Entre ellos, una de sus propuestas más sorprendentes se ha ganado un espacio en las reuniones, terrazas y momentos de ocio. El resultado es que rara vez se encuentra en las estanterías, porque desaparece en cuanto se repone.

| Mercadona, Montaje propio

La ginebra con melón que enamora a todos

Se trata de la Melón Gin Glivery, una ginebra que combina el perfil clásico del enebro con el toque dulce y refrescante del melón. Una mezcla que aporta un carácter único, ideal para quienes buscan un trago diferente. Su frescura la convierte en la favorita del verano, aunque es perfecta para cualquier época del año.

Al servirse con tónica, hielo y un poco de fruta fresca, consigue un Gin Tonic ligero y muy aromático. Su versatilidad permite también disfrutarla en cócteles más elaborados o simplemente sola, en una copa fría. El resultado es siempre una experiencia agradable, sofisticada y fácil de compartir.

El precio competitivo, 6,90 euros, y la calidad de esta ginebra han hecho que se convierta en una de las estrellas de Mercadona. No es raro que desaparezca de los lineales en cuestión de horas, algo que confirma la gran acogida que ha tenido entre clientes habituales.

| Getty Images, @mercadona, Montaje propio, ariyanidesign de ariyanidesign

Una experiencia refrescante de Lidl para tus veladas

El éxito de esta bebida también se explica por la tendencia hacia sabores frutales y suaves en el consumo actual. Cada vez más personas buscan opciones que se adapten tanto a celebraciones como a momentos de relajo en casa. La ginebra de melón de Mercadona cumple con ambos escenarios, ofreciendo un equilibrio entre frescura y originalidad.

En comparación con otras variedades, su perfil resulta más ligero y accesible. Esto la convierte en una buena opción para quienes no son grandes aficionados a los sabores intensos, pero quieren algo especial en su copa. Además, se integra a la perfección con refrescos cítricos o incluso con soda, potenciando aún más su carácter refrescante.

Mercadona confirma con este lanzamiento su capacidad de conectar con las preferencias actuales de los consumidores. Y aunque existen otras opciones frutales como la Strawberry Gin Glivery, la versión de melón destaca por su personalidad única. U