BBVA s’avança a tothom: La promoció per atreure clients que encanta milers

En plena ofensiva per guanyar quota de mercat davant de rivals com CaixaBank, Santander o ING, l'entitat blava ha llançat una promoció especialment agressiva destinada a captar nous usuaris disposats a domiciliar la seva nòmina i utilitzar els seus productes digitals.

Aquesta estratègia arriba en un moment clau: el banc presidit per Carlos Torres Vila continua la seva ofensiva per consolidar la seva imatge com a entitat moderna i digital, alhora que segueix endavant amb l'opa sobre Banco Sabadell. El context econòmic, amb tipus d'interès elevats i més rendibilitat per a l'estalvi, ha obert una finestra per fidelitzar els clients amb incentius tangibles.

Incentius per accions quotidianes

Segons ha detallat el mateix BBVA a la seva pàgina oficial, aquesta promoció es basa en la bonificació d'accions que qualsevol client pot realitzar fàcilment. No es tracta només de portar la nòmina, sinó d'un conjunt de gestos que demostren l'ús habitual del compte: domiciliar rebuts, pagar amb targeta o enviar diners a través de Bizum.

| XCatalunya, BBVA, Ridofranz

A diferència d'altres bancs, BBVA ofereix una recompensa directa per cada acció i ho fa mes a mes durant un període de 12 mesos, sense exigir permanència ni penalitzacions. És a dir, si un client no compleix un requisit un mes, simplement no rep aquesta part del premi, però pot tornar a obtenir-la el mes següent.

Com aconseguir la bonificació completa

Per accedir al total de la bonificació, els nous clients han de complir quatre condicions bàsiques: domiciliar una nòmina o pensió d'almenys 800 euros, domiciliar algun rebut de la llar (com llum o gas), pagar amb la targeta Aqua de dèbit i utilitzar Bizum per fer enviaments o pagaments.

| XCatalunya, BBVA

Cadascuna d'aquestes accions té la seva pròpia recompensa mensual. BBVA no exigeix exclusivitat ni obliga el client a contractar altres productes financers. Es tracta, en essència, de premiar l'ús diari i natural de les seves eines, amb el compte en línia com a eix central d'aquesta nova estratègia.

La promoció s'adreça a nous clients que no hagin tingut relació recent amb el banc i que estiguin disposats a utilitzar els seus serveis amb regularitat. L'accés a la bonificació es fa de manera automàtica: cada mes s'acumulen les recompenses aconseguides per les accions completades.

Una estratègia per créixer en un entorn competitiu

En un mercat bancari saturat, on els marges són cada cop més estrets, aquesta classe de promocions busca atreure perfils joves, digitals i actius, que representen el futur del negoci financer. A més, suposen una forma indirecta d'introduir els nous usuaris a l'ecosistema de productes del banc, com les inversions, les assegurances o els préstecs.

BBVA, igual que altres entitats, sap que captar un client no només implica aconseguir un compte obert, sinó fomentar la seva fidelització i que faci totes les seves operacions dins de la mateixa entitat. Per això, aquesta promoció es complementa amb campanyes personalitzades dins de l'app i la web del banc.

En un moment en què la transparència i la rendibilitat són claus, molts ciutadans estan comparant condicions i triant bancs que els ofereixin avantatges des del principi. I BBVA, amb aquesta proposta, ha fet un pas que no ha passat desapercebut.

La xifra que tothom vol: fins a 760 euros de recompensa

Sí, BBVA ofereix fins a 760 euros durant el primer any a aquells nous clients que compleixin els requisits mensuals establerts. Una quantitat notablement superior a la de moltes altres promocions del sector, i que podria inclinar la balança per a qui estigui buscant una nova entitat bancària.