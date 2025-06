Banco Santander un nou servei treu al mercat: Molts ho esperaven

per Duna Costa

En un 2025 marcat per l'auge de la banca privada —amb més de 900.000 milions d'euros en gestió a Espanya i comissions del 0,3 % al 0,6 %—, Santander estrena Beyond Wealth, una filial independent per atendre patrimonis superiors a 50 M € sense obligació de mobilitzar actius.

Desplegament independent

El 28 de maig, Santander va llançar Beyond Wealth, una consultora patrimonial independent que opera al marge de la banca privada tradicional. S'adreça a famílies amb grans patrimonis, single family offices i inversors institucionals, enfocant-se en perfils que cerquen una atenció estratègica personalitzada sense desplaçar capitals.

El lideratge inclou Javier Lafarga (conseller delegat), Sol Moreno de los Ríos (segments especialitzats) i Carmen Gutiérrez (directora global), que provenen d'entitats com CaixaBank i Julius Bär, reforçant la proposta amb talent provat.

Complexitat patrimonial

El servei no només abasta inversió discrecional. Inclou planificació patrimonial, assignació estratègica d'actius financers i immobiliaris, disseny d'estructures complexes, govern familiar, filantropia i formació financera intergeneracional.

Tot això amb tarifes planes que parteixen de 100.000 €/any —amb una mitjana estimada de 150.000 €— i l'objectiu de captar 10.000 milions en tres anys, recolzats per un equip inicial de deu professionals amb seu a Madrid. A més, es preveu replicar el model a Suïssa, Brasil i Miami.

Suport tecnològic i múscul financer

Santander integra aquesta filial amb la seva potent infraestructura tecnològica. És part de l'estratègia que el 2024 va assignar 9.000 milions per a inversió en actius alternatius i plataformes digitals, combinant modernitat amb robustesa operativa.

L'autonomia jurídica de la filial permet operar sense conflicte, assessorant fins i tot aquells que mantenen capital en altres entitats, i utilitza una plataforma digital avançada amb capacitats de personalització, seguretat i accés global.

Reptes en un entorn competitiu

L'entrada de Santander es produeix en un mercat on destaquen CaixaBank (amb la seva aliança amb BlackRock i Advisory GPS) i BBVA (Asesoramiento Plus), a més de firmes independents, suïsses i boutiques especialitzades.

L'exigència és alta: protegir la privacitat del client ultraric, gestionar estructures complexes i garantir governança familiar. La solidesa tecnològica ha d'anar acompanyada d'atenció boutique; qualsevol error podria perjudicar la reputació.

Posicionament futur

Beyond Wealth representa un salt estratègic en l'enfocament de Santander cap a la banca de molt alt patrimoni. Si assoleix les fites, la filial consolidarà la seva posició a Espanya i obrirà pas a la seva expansió internacional.

El suport financer, tecnològic i humà, juntament amb una veu estratègica pròpia al mercat, col·loca Santander en una posició privilegiada. Ara depèn de l'execució per convertir Beyond Wealth en un referent de referència entre els grans patrimonis.