La BBC sentencia sobre la gastronomia catalana: Així triomfen els calçots

per Pol Nadal

En una època en què les tradicions culinàries s'han convertit en autèntiques ambaixadores de la cultura, la BBC ha posat el focus sobre Catalunya i sobre els calçots. Lluny de ser un simple ingredient de temporada, els calçots representen un fenomen social i culinari que va molt més enllà del plat.

La seva popularitat ha estat comentada a “The Travel Show”, un dels programes de referència de la BBC. L'anàlisi situa la gastronomia catalana al centre de la conversa internacional, i ho fa amb una mirada curiosa i respectuosa.

Un viatge cultural al cor de Catalunya

L'episodi de “The Travel Show” titulat “A Catalan Journey”, presentat per Emeline Nsingi Nkosi, s'endinsa en les arrels de la identitat catalana a través dels seus costums més arrelats. Lluny de limitar-se als tòpics, la BBC escull el viatge com a fil conductor per descobrir, des de dins, què significa realment ser català.

| ACN

Des de la passió futbolística al Camp Nou durant un dia de Clàssic, passant per l'emoció dels castells a Vilafranca del Penedès, gastronomia... El programa recorre els símbols que conformen l'ADN cultural del territori

Però si hi ha un element que sorprèn especialment l'audiència britànica, aquest és la gastronomia. La reportera experimenta l'essència de Barcelona al bulliciós mercat de la Boqueria. Allà prova plats tan icònics com la truita de patata i el pa amb tomàquet a la famosa parada d'El Quim. Tanmateix, és a Valls —bressol indiscutible de la calçotada— on els calçots adquireixen tot el protagonisme

Els calçots: de tradició local a fenomen global

La calçotada és, probablement, una de les celebracions més singulars de la cultura catalana. Va néixer a Valls a finals del segle XIX. La tradició gira entorn de la collita, el brasejat i el consum en grup dels calçots. Unes cebes que es cuinen a la brasa i s'acompanyen d'una salsa peculiar

| ACN, XCatalunya

L'experiència és una autèntica festa popular: famílies i amics es reuneixen a l'aire lliure, es taquen les mans i gaudeixen d'un ritual que combina senzillesa i sabor.

El programa de la BBC no només mostra el procés de preparació, sinó que també convida els espectadors a entendre el valor social i simbòlic de la calçotada. La reportera britànica, després de tastar-los de la mà d'Adrià Wegrzyn (campió del Concurs de Menjar Calçots) queda sorpresa pel gust intens i la textura única d'aquesta hortalissa.

Anàlisi: l'impacte de la BBC i el futur de la gastronomia catalana

L'elecció de la BBC de dedicar un reportatge als calçots no és casualitat. Els darrers anys, la cuina catalana ha escalat posicions als rànquings internacionals de gastronomia. És gràcies, en part, a xefs com els germans Roca o Carme Ruscalleda. La proclamació de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia el 2024 ha servit com a trampolí mediàtic

| TV3

Amb tots aquests ingredients, l'interès pels calçots s'ha disparat fora de Catalunya. Restaurants de Londres, Berlín o Nova York comencen a oferir calçotades durant la temporada, adaptant el ritual per satisfer la curiositat d'una clientela internacional.

La calçotada: una tradició amb futur

La sentència de la BBC sobre la gastronomia catalana és clara: la riquesa de la cuina local no s'entén sense les seves tradicions. Els calçots, amb la seva història, el seu gust i la seva capacitat per unir la gent, són el millor exemple de com un costum del nostre país pot conquerir el món.

I recordeu. Les calçotades estan bé als restaurants, però sempre són millors al camp, a l'aire lliure, amb bona companyia.