Tercer premi de la Grossa de Cap d'Any: Toca a una població catalana

Al migdia d'aquest 31 de desembre, el tradicional sorteig de la Grossa de Cap d'Any ha tornat a repartir il·lusió i premis per tota Catalunya. Aquest esdeveniment, que marca el tancament de l'any per a moltes famílies, ha donat a conèixer alguns dels seus números guanyadors, despertant alegria en diverses localitats.

El tercer premi d'aquest sorteig ha recaigut en el número 96521, venut a la localitat de l'Hospitalet de Llobregat, convertint diversos afortunats en guanyadors de 30.000 euros per bitllet. Aquest premi suposa un motiu de celebració per a aquells que han apostat per aquest número i veuen recompensada la seva confiança en el sorteig nadalenc català.

Detalls del tercer premi i premis relacionats

A més dels bitllets que coincideixen exactament amb el número 96521, aquest tercer premi també reparteix alegries entre altres números relacionats. Els bitllets amb el número immediatament anterior (96520) i el posterior (96522) reben un premi de 500 euros cadascun, permetent a més persones gaudir de la màgia del sorteig.

| ACN

Així mateix, els premis secundaris inclouen aquells bitllets les últimes xifres dels quals coincideixen amb les del número principal. Els bitllets amb les quatre últimes xifres iguals obtenen 200 euros, mentre que aquells que encertin les tres últimes xifres s'emporten 35 euros. Finalment, els bitllets que coincideixin amb les dues últimes xifres del número premiat rebran 20 euros. Aquests premis addicionals asseguren que l'emoció del sorteig arribi a un major nombre de participants.

Cobrament dels premis i funcionament del sorteig

Els afortunats guanyadors de la Grossa disposen d'un termini de 90 dies per reclamar els seus premis als punts habilitats oficialment. Aquest procés garanteix que tots els premiats puguin gaudir dels seus guanys de manera ràpida i segura.

| @loterialagrossa

El format de la Grossa de Cap d'Any és un altre dels aspectes que la distingeix d'altres sortejos, com la Loteria Nacional. En lloc de realitzar desenes d'extraccions, la Grossa concentra l'emoció en vuit principals: tres cinquens premis, dos quarts premis, un tercer premi, un segon premi i el gran primer premi. Aquest model assegura una major claredat i protagonisme per a cada categoria de premis.

El sorteig de la Grossa s'ha consolidat com una de les tradicions més esperades a Catalunya per tancar l'any. L'emoció de saber els números premiats, combinada amb la possibilitat de guanyar importants quantitats de diners, converteix aquest esdeveniment en un esdeveniment per a moltes famílies. Felicitats als afortunats i feliç any nou!