Dues capitals de comarca, agraciades amb el segon premi de la Grossa de Cap d'Any

per Iker Silvosa

Al migdia d'aquest 31 de desembre s'ha celebrat el tan esperat sorteig de la Grossa de Cap d'Any. Aquest esdeveniment, que s'ha convertit en una tradició indispensable per acomiadar l'any a Catalunya, ha començat a revelar els seus guanyadors, despertant l'alegria en moltes localitats.

El segon premi del sorteig ha recaigut en el número 81612, venut a les Borges Blanques i la Seu d'Urgell, on l'emoció i la felicitat ja s'han apoderat dels afortunats. Aquest premi atorga 65.000 euros per bitllet guanyador, una suma significativa que promet canviar el començament d'any per a aquells que el posseeixen.

Detalls del segon premi i premis relacionats

A més dels bitllets que coincideixen exactament amb el número premiat, hi ha altres premis relacionats amb el segon premi que també reparteixen alegries. Els números immediatament anterior (81611) i posterior (81613) reben un premi de 650 euros per bitllet. Així mateix, els bitllets que coincideixin amb les quatre últimes xifres del número premiat, en aquest cas X1612, obtenen 300 euros cadascun. Si les tres últimes xifres coincideixen, el premi serà de 75 euros, i per a aquells que tinguin les dues últimes xifres coincidents, el premi ascendeix a 25 euros.

| @loterialagrossa

Aquests premis addicionals garanteixen que l'emoció del sorteig no es limiti únicament al número complet, sinó que s'estengui a molts participants, augmentant les possibilitats d'emportar-se un premi.

Termini de cobrament i particularitats del sorteig

Els guanyadors tenen 90 dies per reclamar els seus premis, que podran ser cobrats als punts oficials habilitats per a això. Aquest procediment garanteix un procés senzill i accessible per als afortunats, permetent gaudir del premi sense complicacions.

El format de la Grossa de Cap d'Any també és únic, diferenciant-se d'altres sortejos com la Loteria Nacional. Aquí només es realitzen vuit extraccions principals: tres cinquens premis, dos quarts premis, un tercer premi, un segon premi i el tan esperat primer premi. Aquest model més compacte manté el nivell d'emoció i garanteix premis importants en cada categoria.

| ACN

Una tradició que omple d'il·lusió

La Grossa de Cap d'Any continua sent una de les tradicions més esperades per tancar l'any a Catalunya. En aquesta edició, el número 81612 ha il·luminat les localitats de les Borges Blanques i la Seu d'Urgell, portant alegria i esperança als seus afortunats posseïdors.

Mentre alguns celebren els seus premis, altres comencen a somiar amb el pròxim sorteig. Perquè, en el fons, més enllà dels números, la Grossa simbolitza aquesta espurna d'il·lusió que tots necessiten per començar l'any amb esperança. Enhorabona als guanyadors!