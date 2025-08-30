El bar d'entrepans de calamars a Barcelona que està infravalorat

Quan sentim parlar d'entrepans de calamars, automàticament pensem en Madrid. És cert que a la capital d'Espanya hi ha molts bars que ofereixen aquest producte, però no en tenen l'exclusivitat. A Catalunya, també hi ha molts locals que ofereixen aquest peix per introduir-lo dins d'una barra de pa.
A la ciutat de Barcelona, a la zona de Ciutat Vella, hi ha diversos locals que ofereixen entrepans de calamars. També a la Barceloneta. La clau és aconseguir esbrinar quins són els locals que mantenen una excel·lent qualitat o els que estan pensats per als turistes.
En el seu origen, parlem d'un plat humil, que sorgeix de la fregida ràpida de calamars arrebossats amb farina, acompanyats de pa cruixent. La idea era aprofitar un producte abundant a les costes i traslladar-lo a un format senzill per menjar dret. Es menjava en tavernes o a la sortida de mercats. Des de mitjans del segle XX es va convertir en un clàssic de tapes.
A Madrid va assolir una fama particular. La Plaza Mayor es va omplir de bars que oferien entrepans de calamars a preu popular. Això va atreure estudiants, treballadors i visitants que buscaven un àpat ràpid, barat i contundent. Allà es va consolidar com a icona gastronòmica de la capital.
Quan Ana Botella va intentar vendre la ciutat de Madrid per celebrar els Jocs Olímpics va parlar de la Plaza Mayor. Va parlar de prendre's un 'cafè amb llet in the Plaza Mayor', però podria haver parlat perfectament d'un 'entrepà de calamars'.
Veurem un establiment històric a Barcelona. De gran qualitat. Freqüentat per turistes intel·ligents i també per gent del barri i de la ciutat.
Bar Mendizábal, un bar de referència a Barcelona
A Barcelona, la tradició va seguir una altra línia, més vinculada a la cultura de bars de barri i terrasses. L'entrepà de calamars es va incorporar a les cartes de bars clàssics del Raval, l'Eixample o Poble-sec. Encara que mai no va tenir la mateixa visibilitat mediàtica que a Madrid, a Catalunya es va convertir en un recurs de cuina de carrer.
Amb el temps, alguns locals han reinventat la recepta. Avui és comú trobar versions amb pa de vidre, allioli, maionesa de tinta de calamar o panets artesanals.
En el cas del Bar Mendizabal, la història connecta amb aquesta tradició barcelonina de bars senzills que oferien entrepans com a aliment democràtic. Accessible, saborós i molt lligat al pols de la ciutat. El seu entrepà de calamars segueix aquesta línia, sense excessos, però amb un gust que ha resistit dècades en la memòria de locals i turistes. Està situat al carrer Junta de Comerç 2, al Districte de Ciutat Vella.
Està situat al Raval. A pocs passos de la Rambla i ben comunicat per la parada de metro Liceu (L3), el local és ideal per incorporar-lo a una passejada cultural o una ruta gastronòmica exprés. Vols combinar museus, llibreries i entrepans? Aquí pots inserir-lo com a intermedi saborós. L'horari és generós. Obre cap a les 9 h i roman actiu fins a les 24 h. Els caps de setmana amplia el seu horari fins a les 2h.
Aquest bar amb història, fundat fa més de 90 anys, conserva una atmosfera genuïna que emergeix de la cruïlla de tradició i veïnatge. La seva barra al carrer resisteix fins i tot en dies plujosos, gràcies a un tendal discret.