Banc Santander millora una promoció: Ja no tens excusa

El panorama econòmic espanyol presenta símptomes d'estabilització després d'una etapa de moderació inflacionista. Encara que el consum es manté contingut, la competència en el sector bancari per captar clients particulars i autònoms s'intensifica.

En aquest escenari, els bancs tradicionals acceleren les seves estratègies promocionals. Un clar exemple és el rellançament del Plan Amigo de Santander, que recupera l'antiga mecànica de recomanació amb incentius millorats, i que s'emmarca en la lluita per sumar-se a la digitalització de la banca sense perdre quota de mercat.

Històries sobre usuaris que han aconseguit un ingrés extra sense esforç, compartint les seves experiències a les xarxes socials, contribueixen a l'interès d'aquesta opció. Així mateix, plataformes similars, com la de Sabadell o BBVA, han pres camins semblants, encara que poques amb una proposta tan contundent com la de 800 €, cosa que amplifica l'atenció tant de clients com d'observadors del sector a Espanya.

Millora real de l'incentiu: una retribució més atractiva

Santander ha reactivat el seu Plan Amigo, vigent fins al 31 de juliol de 2025, i ha ampliat el seu incentiu de 500 € a un màxim total de 800 €. Per cada compte nova oberta amb un codi de client existent, qui recomana rep 80 €, amb un límit màxim de deu persones citades.

El procés és senzill: des de l'app o via online es genera un codi personalitzat. Cada nou client que l'utilitzi, obri un compte a Santander i domiciliï la seva nòmina o ingressos, activa la bonificació. Cal destacar que les bases legals no inclouen condicions dures: n'hi ha prou amb obrir un compte Online o similar entre l'1 de juny i el 31 de juliol de 2025.

Encara que el brut de 80 € es veu reduït per retenció fiscal (19 % IRPF), el net ronda els 64,80 € per cada alta, la qual cosa pot generar fins a uns 648 € després d'impostos si es completen les deu altes. És rellevant que el lliurament del pagament queda subjecte a la verificació del compliment dels requisits per part del nou usuari i pot demorar-se.

Estratègia de creixement sostenible en el negoci minorista

Amb prop de 15 milions de clients a Espanya —9 milions actius—, Santander apunta a consolidar i expandir la seva presència en el segment particular, autònoms i pimes. Encara que aquest grup ja representa la seva fortalesa, mantenir el dinamisme en la captació és essencial davant alternatives digitals que guanyen terreny.

El posicionament competitiu es reforça amb aquest tipus de campanyes. Sent més atractives les recompenses en efectiu que els tradicionals regals físics (vaixelles, utensilis), Santander busca generar un impacte immediat. A més, es posiciona com a banc modern i generós, capaç de fidelitzar i atreure clients sense exigir grans requisits.

Consideracions abans de participar

Abans de compartir el teu codi, convé avaluar alguns aspectes:

Retenció fiscal: l'incentiu brut es grava amb la retenció legal, cosa que redueix l'ingrés real.

Terminis de pagament: el banc processa la bonificació un cop verificat que el nou client compleix condicions, com la domiciliació de nòmina i rebuts.

Límit de participants: només els primers deu nous clients activen la recompensa màxima.

Durada de la campanya: l'oferta expira el 31 de juliol de 2025. Després d'aquesta data, no hi haurà més bonificacions per altes amb codi existent.

Els usuaris es pregunten si val la pena l'esforç

Des d'una òptica econòmica, el Plan Amigo millorat ofereix un incentiu significatiu per a clients actuals: fins a 648 € nets per recomanar a deu nous usuaris, sense necessitat de contractar productes addicionals ni assumir riscos.

Aquesta estratègia també afavoreix el banc en el seu objectiu d'incrementar la base de clients actius en plena transició cap a una banca digitalitzada. No obstant això, és fonamental informar-se sobre el procés, la fiscalitat i els temps de liquidació. Aquells que planegin la difusió del codi de manera efectiva —per exemple, a través de cercles familiars o professionals— poden convertir-lo en una font d'ingressos extra senzilla i ràpida.