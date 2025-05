El Banc Santander envia un clar avís als seus clients

El passat 28 d'abril, una inesperada apagada elèctrica massiva va afectar milions de llars i comerços a tota Espanya. Mentre es restablia la normalitat, el que semblava un incident aïllat es va convertir en una oportunitat perfecta per als estafadors.

Les xarxes de ciberdelinqüents han aprofitat la confusió per llançar noves campanyes fraudulentes. Amb pretextos relacionats amb la suposada compensació per la interrupció del servei elèctric, molts ciutadans han estat víctimes d'enganys. Davant aquesta situació, una de les principals entitats bancàries ha alçat la veu.

El Banc Santander ha emès una alerta urgent per advertir els seus clients sobre la proliferació d'aquestes estafes. L'entitat demana màxima precaució i ofereix recomanacions per evitar caure en fraus que poden comprometre no només els estalvis, sinó també la seguretat digital dels usuaris.

| Banco Santander, Kaboompics.com de Pexels, XCatalunya

Novetats tècniques, mateix objectiu: les teves dades

FACUA – Consumidors en Acció ja havia detectat un increment de trucades fraudulentes en què els estafadors es fan passar per empleats de companyies elèctriques. La seva estratègia és oferir un “reemborsament del 20%” com a compensació per l'apagada. Però per a això, demanen dades bancàries sota el pretext de realitzar l'ingrés.

També s'han reportat mètodes més sofisticats com el spoofing, que simula missatges legítims del banc o empreses conegudes, i el smishing, que es basa en l'enviament d'SMS amb enllaços que redirigeixen a webs falses. Si l'usuari introdueix les seves credencials en aquestes pàgines, els estafadors accedeixen als seus comptes en segons.

| XCatalunya, Vanitatis, Canva

Una altra tàctica que ha cobrat força és el vishing, trucades telefòniques on els delinqüents es fan passar per empleats del banc o del servei elèctric, convencent les víctimes perquè instal·lin aplicacions malicioses o facilitin les seves claus personals.

Com es presenten els enganys i què has d'evitar

Els canals que utilitzen els estafadors són múltiples: trucades telefòniques, missatges de text, correus electrònics, i recentment també missatges de WhatsApp. Sovint, prometen bonificacions, devolució de diners o solució immediata a un suposat problema amb una factura.

Els correus electrònics són especialment perillosos, ja que inclouen factures falses o enllaços que porten a arxius amb malware, dissenyats per capturar informació bancària. Fins i tot algunes pàgines falses repliquen amb gran precisió les webs oficials, dificultant la seva identificació.

Davant aquesta onada d'intents de frau, els experts del Banc Santander insisteixen: mai comparteixis dades personals ni claus per telèfon, SMS o email. Tampoc instal·lis aplicacions des d'enllaços desconeguts ni facis clic en promocions no sol·licitades. Sempre verifica les ofertes directament en els canals oficials.

Com protegir-se i actuar si ja has estat víctima

La millor eina és la prevenció informada. Si reps una trucada o missatge sospitós, penja i comunica't directament amb el teu banc a través dels números oficials. Si ja has compartit dades sensibles o has fet clic en un enllaç dubtós, contacta immediatament amb el teu banc per bloquejar l'accés al teu compte.

Denunciar l'intent d'estafa també és important. Les autoritats necessiten recopilar tota la informació possible per rastrejar i detenir aquestes xarxes. A més, algunes entitats ofereixen assegurances o serveis de protecció digital davant aquest tipus d'incidents, per la qual cosa convé preguntar.

El missatge final que ningú no ha d'ignorar

I ara, el més important: el Banc Santander ha confirmat que els delinqüents estan utilitzant l'apagada com a excusa per executar fraus massius a tota Espanya. Per això, l'entitat ha llançat un avís urgent a tots els seus clients: "mai donis dades bancàries després d'una trucada o missatge no sol·licitat, perquè podries perdre-ho tot".

El missatge és clar: desconfia sempre, actua amb cautela i consulta només fonts oficials. Perquè després de cada apagada… pot amagar-se un intent de robatori.