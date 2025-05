La novetat que preparen Banco Santander i BBVA

per Joan Grimal

La forma en què paguem està vivint una revolució silenciosa però imparable. Les entitats financeres no només busquen adaptar-se als nous hàbits digitals, sinó també anticipar-se al futur amb solucions que, fins fa poc, semblaven pròpies de la ciència-ficció.

En aquest context, dos dels bancs més importants d'Espanya estan ultimant una novetat que podria transformar per sempre la nostra relació amb els diners. L'objectiu és clar: oferir als usuaris una experiència més segura, ràpida i sense complicacions. Una nova generació de pagaments es prepara per substituir els mètodes tradicionals.f

El futur passa per tu, no per la teva cartera

La innovació consisteix en un sistema basat en biometria. Això significa que els clients podran pagar o accedir a diners sense necessitat de portar res a sobre. Només caldrà mirar una càmera o col·locar un dit en un lector per validar la seva identitat i autoritzar l'operació.

BBVA

Aquest tipus d'autenticació utilitza característiques físiques úniques de cada persona, com l'empremta dactilar o el rostre, cosa que redueix dràsticament el risc de frau. Al no dependre de dispositius físics, també s'eviten problemes com pèrdues, robatoris o extraviaments.

A més, el sistema promet ser extremadament ràpid. La verificació es farà en segons, agilitzant tant les cues a botigues com l'extracció de diners en caixers automàtics. Per a l'usuari, serà tan simple com entrar, mirar i pagar.

BBVA

Seguretat, comoditat i sostenibilitat

Els avantatges són evidents. D'una banda, la seguretat: la biometria és molt més difícil de falsificar que una targeta o un PIN. D'altra banda, la comoditat: ja no caldrà recordar claus ni portar carteres. I finalment, també hi ha un component ecològic: en reduir l'ús de plàstic i dispositius electrònics, es contribueix a un model bancari més sostenible.

Actualment, el sistema està en fase de proves. S'espera que estigui plenament operatiu entre 2026 i 2027, encara que algunes proves pilot ja s'estan desenvolupant en col·laboració amb empreses tecnològiques especialitzades.

Aquest tipus de tecnologia ja ha començat a implementar-se en països com el Japó, Corea del Sud o els Estats Units, on supermercats i caixers ja permeten fer pagaments amb reconeixement facial. Espanya no vol quedar-se enrere en aquesta revolució silenciosa però imparable.

La sorpresa: no necessitaràs ni targeta ni mòbil

I aquí arriba el més sorprenent de tot: el nou sistema no dependrà ni del teu mòbil ni de la teva targeta. L'únic que necessitaràs serà el teu propi cos. Literalment. La teva cara o el teu dit seran la clau per a tot: des de pagar al supermercat fins a retirar efectiu en un caixer o validar la teva identitat en fer una transferència.

Es tracta, sens dubte, d'un canvi profund en la relació entre els usuaris i els diners. Si fins ara la banca mòbil era considerada el més modern, això representa un salt encara més radical cap a l'automatització i l'eficiència total.

Qui hi ha darrere d'aquesta innovació tan trencadora? Doncs res menys que Banco Santander i BBVA, les dues grans entitats que estan treballant juntes en aquest projecte per anticipar-se al futur. Una aliança que demostra que la competència també pot generar avenços quan es tracta de millorar la vida de milions de persones.