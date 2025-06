El Banc Santander concedeix noves beques: els requisits per accedir-hi

L'augment moderat de la inflació durant el 2024 i principis del 2025 ha provocat un increment significatiu en les despeses associades a la formació superior, especialment en allotjament, material didàctic i transport. Al mateix temps, l'interès dels bancs per impulsar l'ocupabilitat i la formació del talent jove ha crescut, en línia amb polítiques de responsabilitat social corporativa.

En aquest context, les beques del Banco Santander prenen una rellevància especial com a palanca per reduir barreres econòmiques i fomentar l'accés en un entorn cada cop més competitiu.

Disseny i abast de les beques Ajuda Econòmica 2025

El programa "Ajuda Econòmica 2025" del Banco Santander atorga fins a 1.000 € a cadascun dels 8.447 estudiants seleccionats, amb una inversió total de 8,447 milions €. S'hi podran presentar estudiants de Grau, Màster, Postgrau o FP Superior matriculats en centres vinculats a l'acord amb Santander per al curs 2025/2026.

Cada universitat participant gestiona el seu propi cup, per la qual cosa el nombre individual pot variar. Per exemple, la Universitat d'Alcalá destina 361 ajuts, mentre que la de Cantàbria en reserva 269 entre graus i màsters. A la Universitat Politècnica de Catalunya, s'ofereixen 264 beques, de les quals 59 estan destinades a alumnes de nou ingrés en grau, 20 a nous de màster i la resta a segones matrícules.

Criteris acadèmics i condicions específiques

La selecció de beneficiaris depèn principalment del rendiment acadèmic en el curs precedent. Per als estudiants de primer de Grau es té en compte la nota d'accés a la universitat; per als de cursos superiors, la nota mitjana de l'expedient acadèmic. Algunes universitats, com la de Valladolid, han establert dues modalitats: una per a nous ingressos amb millor qualificació a la PAU i una altra per a qui ha destacat durant l'any acadèmic.

A més, es prioritza aquells alumnes que ja hagin rebut una beca ministerial, tinguin una discapacitat igual o superior al 33 % o necessitats educatives especials acreditades. Les universitats poden aplicar criteris complementaris, com la renda familiar en casos d'empat.

Procediment i calendari de la convocatòria

El termini de sol·licitud va començar l'1 de maig i conclou el 15 d'octubre de 2025. Els estudiants s'han de registrar a la plataforma Santander Open Academy i completar la inscripció.

Després de l'avaluació, les assignacions finals s'han d'emetre abans del 28 de novembre, termini seguit per una finestra d'acceptació de set dies naturals. En concret, algunes universitats, com la UPC, estableixen el període d'acceptació entre el 28 de novembre i el 5 de desembre de 2025.

L'abonament es fa directament en un compte del Banco Santander, per la qual cosa qui encara no en tingui haurà d'obrir-ne una abans del tancament del procés.

Rellevància del programa per als estudiants

Més enllà de l'ajuda directa, aquestes beques representen una inversió estratègica del Santander en capital humà. En un moment en què el teixit empresarial demanda perfils altament qualificats, aquesta dotació serveix d'estímul per retenir talent a Espanya i alleujar la pressió financera sobre les famílies.

Tanmateix, malgrat el sòlid suport econòmic, cal preguntar-se si el sistema beneficia prou qui afronta més dificultats socioeconòmiques. Determinades universitats ja prioritzen aquests casos, però encara hi ha un ampli marge per reforçar l'equitat interna dels processos de selecció.