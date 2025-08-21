Banco Santander avanza más que nunca el cobro de pensión: Qué día te llegará el dinero

El adelanto del abono de las pensiones en agosto se convierte en un salvavidas financiero para millones de jubilados en plena cuesta de verano. Los bancos apuran sus calendarios para fidelizar a un colectivo clave en la economía nacional.

En un entorno económico donde cada euro cuenta, la llegada de la pensión marca el ritmo financiero de más de diez millones de hogares. El periodo estival, y en particular el mes de agosto, representa un desafío para la planificación de gastos. Las vacaciones, los encuentros familiares y un mayor consumo social elevan la presión sobre las economías domésticas.

La fecha exacta del ingreso de la prestación por jubilación adquiere una relevancia crítica, convirtiéndose en un dato esperado con enorme interés. Los bancos, conscientes de esta realidad, han transformado el adelanto de estos pagos en una potente herramienta de captación y fidelización. Una carrera no oficial en la que cada día de antelación cuenta.

El ligero alivio que trae la revalorización de 2025

El ejercicio 2025 ha traído consigo una necesaria actualización en las cuantías de las pensiones. Una medida destinada a paliar la pérdida de poder adquisitivo acumulada. Desde el 1 de enero, las pensiones contributivas y las del Régimen de Clases Pasivas experimentaron un incremento del 2,8%. Este ajuste, aunque moderado, se traduce en un pequeño respiro para los beneficiarios.

Por ejemplo, un pensionista con una prestación media de jubilación, que en 2024 rondaba los 1.441 euros mensuales, ha visto su ingreso aumentar en aproximadamente 40 euros al mes. Esto supone cerca de 600 euros adicionales al año.

El impacto ha sido aún más significativo en los tramos más bajos. Se ha producido una subida del 6% para las pensiones mínimas. Más elevadadas - un 9% - para las no contributivas, buscando proteger a los colectivos más vulnerables.

La estrategia bancaria detrás del adelanto de la pensión

Aunque la normativa de la Seguridad Social estipula que el abono de las pensiones se realiza a mes vencido, generalmente entre el primer y el cuarto día hábil del mes siguiente, la práctica bancaria ha alterado por completo esta costumbre.

Esta decisión no es un acto de generosidad, sino una calculada estrategia comercial. En un mercado tan competitivo, ofrecer el dinero de la pensión unos días antes se ha convertido en un valioso servicio diferencial. Esto atrae y retiene al colectivo de pensionistas, un perfil de cliente tradicionalmente estable y con una alta vinculación con su entidad.

Calendario de pagos en agosto: Santander toma la delantera

Para el mes de agosto de 2025, la competencia por ser el primero en abonar las pensiones se intensifica. Banco Santander ha decidido mover ficha de manera significativa, programando el ingreso para el viernes 22 de agosto.

Esta fecha sitúa a la entidad entre las más madrugadoras del sector, ofreciendo a sus clientes pensionistas la posibilidad de disponer de su dinero justo antes del último fin de semana completo del mes.

En el caso de no recibir el ingreso antes del 4 de septiembre, es recomendable contactar primero con la entidad bancaria. Si el problema persiste, dirigir una reclamación a la Seguridad Social.