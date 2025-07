Banc Santander avança la notícia: El dia que pagarà la pensió al juliol de 2025

per Pol Nadal

L'estiu de 2025 ve marcat per una sèrie de factors que afecten directament l'economia de milers de llars a Espanya. Les darreres dades de l'Institut Nacional d'Estadística apunten a una inflació continguda, però persistent, mentre que els costos de l'energia i la cistella de la compra continuen pressionant el poder adquisitiu de les famílies. Aquest escenari obliga molts pensionistes a planificar amb antelació cada euro, sobretot en mesos en què les necessitats canvien, augmenten les despeses i les vacances generen un ritme diferent en l'economia diària.

En aquest context, la data d'abonament de la pensió es converteix en un element clau per a milions de jubilats, que necessiten previsibilitat per gestionar els seus pagaments i cobrir compromisos. Tradicionalment, la Seguretat Social ingressa les pensions entre l'1 i el 4 de cada mes, però cada cop són més les entitats bancàries que opten per avançar aquest pagament, transformant el que era un simple tràmit en un avantatge competitiu i en una eina de fidelització.

Banc Santander avança la pensió

El Banc Santander ha anunciat que els seus clients podran disposar de la pensió corresponent al mes de juliol abans de l'habitual. En lloc d'esperar als primers dies d'agost, l'entitat presidida per Ana Botín ingressarà la pensió el dijous 24 de juliol de 2025. Aquesta decisió, que respon a una pràctica cada cop més habitual entre les principals entitats financeres espanyoles, té un objectiu clar: evitar que l'abonament coincideixi amb festius, com passa aquest any amb el 25 de juliol, i donar una major tranquil·litat financera als seus clients més veterans.

El funcionament és senzill i automàtic. No cal que els pensionistes facin cap tràmit addicional, ja que els diners quedaran disponibles als seus comptes aquell mateix dia. La pràctica d'avançar fons propis abans de rebre l'ingrés oficial de la Tresoreria General de la Seguretat Social s'ha consolidat després de la pandèmia i respon a la demanda de més flexibilitat i agilitat que demanen els clients en un context d'alta sensibilitat econòmica.

Avantatges pràctics i valor afegit per al client sènior

L'avançament del pagament permet als jubilats organitzar-se amb més marge. En un mes com juliol, en què solen coincidir despeses extraordinàries per vacances, viatges familiars o revisions mèdiques, disposar de la pensió uns dies abans redueix l'estrès financer i elimina la incertesa sobre la data exacta de l'abonament. A més, en evitar el possible retard que suposaria el festiu del 25 de juliol, Banc Santander demostra sensibilitat envers les necessitats concretes dels seus clients i reforça la confiança i la relació a llarg termini.

Els experts del sector destaquen que aquestes iniciatives no només aporten liquiditat anticipada, sinó que també milloren la percepció del servei bancari entre les persones grans. En respondre amb rapidesa als canvis del calendari i a les demandes de la clientela, les entitats aconsegueixen situar-se com a aliats clau per a l'estabilitat i el benestar econòmic en un període de volatilitat.

L'impacte de l'avançament en el sector bancari i la competència entre entitats

Aquest moviment no és exclusiu del Banc Santander. Altres entitats com CaixaBank o Unicaja han anunciat que també avançaran el pagament de les pensions al 24 de juliol, mentre que alguns bancs opten per dates fins i tot anteriors, com el 23 en el cas de EVO Banco i Bankinter. En canvi, altres entitats mantenen el calendari tradicional i abonaran la pensió el mateix dia 25 o després, segons l'operativa interna i les condicions del calendari laboral.

La tendència d'avançar el pagament de la pensió reflecteix la creixent competència en el sector bancari per captar i fidelitzar la clientela sènior, un segment cada cop més rellevant. L'avançament no només és un gest de cortesia; té efectes reals sobre l'economia domèstica, ja que permet afrontar compres, rebuts o imprevistos sense demores ni ensurts. Aquest tipus de mesures contribueixen, a més, a estimular el consum durant l'estiu, en un context en què qualsevol incentiu a la despesa pot resultar clau per al dinamisme econòmic de comerços i serveis.

Un pas cap a una banca més propera i resolutiva

En definitiva, l'avançament de la pensió per part de Banc Santander, que s'abonarà el 24 de juliol de 2025, és molt més que una decisió administrativa. Es tracta d'una resposta concreta a una demanda social i econòmica, en un moment en què l'avançament d'ingressos pot marcar la diferència en la tranquil·litat i seguretat de les llars de milers de jubilats.

El sector bancari consolida així el seu paper com a peça fonamental en la protecció i estabilitat de l'estalvi i el benestar de les persones grans, adaptant-se a un entorn de canvis ràpids i noves necessitats. Mesures com aquesta reforcen la percepció de la banca com un soci proactiu, capaç d'avançar-se als problemes i d'oferir solucions que contribueixen a una millor qualitat de vida per als clients més veterans.