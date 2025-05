Banc Sabadell alerta els seus clients d’un missatge que poden rebre

En els darrers dies, el Banc Sabadell ha fet sonar totes les alarmes. Una nova estafa s'està propagant amb rapidesa entre milers de persones, i l'entitat ha enviat un missatge clar a tots els seus clients: extrema la precaució, perquè podries estar a punt de caure en un parany que et costarà les teves dades personals.

Tot comença de la manera més innocent. Un missatge que arriba per correu electrònic, xarxes socials o fins i tot aplicacions com WhatsApp. El contingut ofereix una oportunitat laboral temptadora: bon sou, possibilitat de teletreball, sense experiència requerida i amb horaris flexibles. Qui no obriria un missatge així en temps difícils?

Una estafa que es disfressa d'oportunitat

El problema és que, darrere d'aquesta suposada oferta de feina, s'hi amaga una elaborada operació fraudulenta. Els delinqüents es fan passar per empreses conegudes —i en alguns casos fins i tot pel mateix Banc Sabadell— per guanyar-se la confiança dels usuaris i començar el procés d'engany pas a pas, amb molta subtilesa.

| ACN, ShotPrime

La persona que mostra interès comença a rebre missatges amb instruccions. Els estafadors sol·liciten dades personals: nom complet, adreça, número de compte bancari i fins i tot documents com el DNI escanejat. El pretext pot ser que és part del procés de selecció, o que necessiten verificar la teva identitat per formalitzar la contractació.

En alguns casos, fins i tot demanen un petit ingrés com a “despeses de gestió” o “material per a teletreball”. Un cop els estafadors tenen en el seu poder aquesta informació —o han rebut el pagament— desapareixen sense deixar rastre. La víctima es queda sense feina, sense diners i amb l'angoixa d'haver revelat informació compromesa.

| ACN, Andrea Piacquadio

Banc Sabadell ha volgut deixar clar que mai, sota cap circumstància, demana aquest tipus de dades per canals no oficials. Ni correu electrònic no verificat, ni missatges de text, ni xarxes socials. Tota comunicació amb els clients es realitza mitjançant els seus canals oficials, i qualsevol cosa fora d'aquest circuit ha de ser considerada un senyal d'alerta.

Com evitar caure en el parany

Des de l'entitat s'insisteix que la millor defensa davant d'aquest tipus de fraus és la informació. És fonamental desconfiar de tot allò que sembli massa bo per ser cert. Si una oferta laboral promet grans beneficis sense gairebé requisits, el més probable és que es tracti d'un esquer.

També és essencial verificar sempre la identitat de qui et contacta. Buscar el nom de l'empresa, comprovar la seva pàgina web, assegurar-se que el correu prové d'un domini legítim, i parar atenció als detalls: errors gramaticals, redacció poc professional o pressa per tancar el procés, són indicis clars que alguna cosa no encaixa.

I per descomptat, mai s'han d'enviar dades bancàries, contrasenyes o documents personals sense estar completament segur de la identitat del receptor. Molt menys fer pagaments per avançat. Una empresa seriosa no cobra per fer-te una entrevista, ni t'exigeix res abans de contractar-te.

El missatge final que no pots ignorar

En aquest context de creixent inseguretat digital, Banc Sabadell ha emès un avís definitiu. Si has rebut alguna oferta sospitosa, si t'han demanat diners per treballar, o si t'han contactat des d'un compte estrany oferint feina en el seu nom, estàs davant d'un intent d'estafa.

L'entitat ha estat taxativa: “ni se t'acudeixi acceptar això”. No és el que sembla. És una operació fraudulenta que busca aprofitar-se de la teva necessitat per robar les teves dades i els teus diners. I el més greu de tot és que els delinqüents estan utilitzant el nom del mateix Banc Sabadell per dur-la a terme.

Per això, davant de qualsevol dubte, el millor és no respondre, no prémer cap enllaç i contactar directament amb el banc a través dels seus canals oficials. Perquè avui, més que mai, la seguretat comença per la desconfiança. I un clic innocent pot convertir-se en un error irreversible.