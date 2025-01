Avís urgent del Banc Santander als seus clients amb vista a les rebaixes

Les rebaixes són una de les èpoques més esperades de l'any per a molts consumidors, ja que solen oferir la possibilitat d'adquirir articles a preus atractius. No obstant això, el Banco Santander ha llançat un missatge d'alerta dirigit als seus clients –i al públic en general– amb la finalitat d'evitar ciberestafes que poden presentar-se de manera freqüent en aquests períodes de promocions.

A través del seu perfil oficial a xarxes socials, l'entitat financera recorda que és fonamental mantenir-se alerta davant els intents de frau, els quals poden arribar per diferents vies: correus electrònics enganyosos, ofertes irreals o llocs web falsos que busquen robar informació personal i dades bancàries. L'objectiu dels delinqüents és aprofitar l'augment de transaccions en línia per obtenir guanys il·legítims a costa de la seguretat dels usuaris.

Descomptes massa bons per ser veritat

Un dels primers punts que ressalta el Banco Santander és que és important desconfiar de qualsevol oferta que sembli excessivament atractiva. Aquests descomptes desproporcionats poden ser un esquer per dirigir els consumidors a pàgines fraudulentes, on es sol·licitaran dades confidencials com números de targetes, credencials bancàries o contrasenyes. El consell és comparar preus, buscar opinions a internet i, sobretot, no caure en la temptació de “gangues” impossibles.

Verificar sempre l'URL de les botigues en línia

A més dels descomptes sospitosos, el Santander subratlla la importància de comprovar acuradament l'adreça web de la botiga en la qual es pretén efectuar una compra. Els delinqüents cibernètics solen crear dominis que imiten als de comerços o marques reconegudes, amb variacions molt lleugeres en el nom o el sufix de la pàgina (per exemple, “.co” en lloc de “.com”). La recomanació consisteix a escriure manualment l'URL al navegador o utilitzar únicament els enllaços oficials de les plataformes reconegudes, evitant accedir a llocs que arribin a través de correus dubtosos o missatges instantanis sospitosos.

Pagaments en xarxes Wi-Fi públiques: un risc innecessari

Un altre consell clau que ofereix l'entitat financera és no realitzar pagaments en línia estant connectat a una xarxa pública de Wi-Fi. Aquest tipus de xarxes, disponibles en cafeteries, aeroports o biblioteques, poden ser fàcilment interceptades per ciberdelinqüents que busquen capturar les dades de les transaccions. Si no és possible esperar a una connexió segura, almenys convé comprovar que el lloc web utilitza el protocol HTTPS i que el dispositiu emprat tingui un programari actualitzat i un antivirus actiu. Així i tot, la millor opció és sempre posposar la compra fins a poder comptar amb una xarxa privada i fiable.

| Canva

Mantenir la precaució en tot moment

El Banco Santander insta a recordar que la seguretat de les transaccions no depèn únicament de l'entitat bancària, sinó també de la prudència de cada client. És recomanable establir i mantenir actualitzades contrasenyes segures, activar la verificació en dos passos en serveis de pagament i targetes virtuals, i no compartir informació confidencial ni respondre missatges que sol·licitin dades personals o claus.

El període de rebaixes, si bé és propici per trobar preus baixos i ofertes interessants, també és l'entorn perfecte perquè els delinqüents s'aprofitin de l'entusiasme dels compradors. Amb uns senzills passos de seguretat i atenent les indicacions del Banc Santander, els usuaris podran realitzar les seves compres en línia amb més tranquil·litat, evitant contratemps i protegint la integritat de la seva informació financera.