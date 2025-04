Avís urgent de Caixabank per una nova modalitat d'estafa

En un context econòmic marcat per la creixent digitalització dels serveis financers, la ciberseguretat s'ha convertit en una prioritat tant per a les entitats bancàries com per als seus clients.

La proliferació de fraus en línia, especialment aquells que combinen tècniques de smishing i vishing, ha posat en alerta institucions com CaixaBank, que recentment ha emès una advertència sobre una sofisticada modalitat d'estafa que busca comprometre la seguretat dels seus usuaris.​

La nova amenaça: smishing i vishing combinats

L'estafa comença amb la recepció d'un SMS que aparenta ser enviat per CaixaBank, utilitzant tècniques de spoofing perquè el missatge s'integri en el fil de converses legítimes del banc.

| CaixaBank, Syda Productions, XCatalunya

Aquest missatge sol informar sobre una suposada activitat sospitosa en el compte del client, com l'accés des d'un nou dispositiu, i inclou un enllaç que redirigeix a una pàgina web falsa que imita la interfície de la banca en línia de CaixaBank.​

Un cop la víctima introdueix les seves credencials en aquesta pàgina fraudulenta, els estafadors procedeixen a realitzar una trucada telefònica, fent-se passar per empleats del banc. Utilitzen números que simulen ser del servei d'atenció al client de CaixaBank, augmentant així la credibilitat de l'engany.

Durant la trucada, guien l'usuari a través de procediments que els permeten obtenir informació addicional o autoritzar transaccions fraudulentes.​

| CaixaBank, golubovy

Recomanacions per protegir-se

CaixaBank i les autoritats recomanen seguir una sèrie de pautes per evitar caure en aquest tipus de fraus:

Desconfiar de missatges que sol·licitin informació personal o financera, especialment si inclouen enllaços o generen un sentit d'urgència.

No fer clic en enllaços sospitosos i accedir sempre a la banca en línia escrivint l'adreça oficial al navegador o utilitzant l'aplicació oficial del banc.

Verificar l'autenticitat de les trucades contactant directament amb el número oficial d'atenció al client de CaixaBank.

No proporcionar contrasenyes, codis de verificació ni dades sensibles per telèfon, SMS o correu electrònic.

Informar immediatament al banc i a les autoritats si se sospita haver estat víctima d'una estafa.

A més, és important mantenir-se informat sobre les noves tàctiques utilitzades pels ciberdelinqüents i compartir aquesta informació amb familiars i amics per crear una xarxa de prevenció més efectiva.​