Segona unitat al 70%: Aprofita l'espectacular estalvi d'oli d'oliva a Bonpreu

L'oli d'oliva és un dels productes estrella de la dieta mediterrània i no és casualitat que els supermercats dediquin esforços especials en promocions atractives per als seus clients. Segons estudis recents sobre tendències de consum, cada vegada són més els consumidors que esperen ofertes específiques per adquirir productes d'alta qualitat a preus competitius.

Dins d'aquest context, les ofertes en olis d'oliva verge extra estan entre les favorites del públic català a causa de la versatilitat culinària i els beneficis per a la salut associats a aquest producte.

Fins al pròxim 28 d'abril, Bonpreu i Esclat han llançat una atractiva oferta en oli d'oliva verge extra Coosur, una de les marques preferides pels consumidors catalans, coneguda especialment per la qualitat de les seves varietats Picual i Hojiblanca. La promoció destaca per oferir un estalvi notable, aplicant un descompte del 70 % en la segona unitat, la qual cosa suposa una gran oportunitat per estalviar en la compra habitual.

| Bonpreu

Detalls clau sobre l'oferta de l'oli d'oliva Coosur

Concretament, el litre d'oli Coosur Verge Extra té un preu habitual de 8,99 euros per a la primera unitat. Gràcies a aquesta promoció, la segona unitat només costa 2,70 euros. Això implica que en adquirir dues unitats d'aquest oli, cada ampolla surt per tan sols 5,84 euros, un preu competitiu que millora substancialment la mitjana habitual de mercat.

A més, Bonpreu i Esclat permeten combinar les varietats d'oli Picual i Hojiblanca com millor convingui al consumidor, facilitant així que cada client adapti l'oferta als seus gustos i necessitats culinàries particulars. Aquesta flexibilitat en la combinació de productes és una estratègia de màrqueting cada vegada més valorada pels consumidors, que prefereixen personalitzar les seves compres aprofitant els avantatges econòmics.

Oli d'oliva Coosur: qualitat i versatilitat a la cuina

L'oli d'oliva verge extra Coosur, tant en la seva varietat Picual com Hojiblanca, destaca pel seu origen 100% espanyol i per les seves qualitats organolèptiques excepcionals. L'oli Picual és reconegut pel seu sabor intens i el seu alt contingut en antioxidants, convertint-lo en l'opció ideal per a plats contundents i guisats, així com per potenciar el sabor d'amanides o torrades.

| BonpreuEsclat

D'altra banda, l'oli Hojiblanca és apreciat per ser lleugerament més suau i equilibrat, amb tocs afruitats i un lleuger picant que el fan perfecte per a peixos, verdures a la planxa o receptes més delicades. Aquesta combinació de varietats permet al consumidor experimentar i descobrir noves formes de potenciar el sabor dels seus plats diaris.

A més dels seus evidents avantatges a la cuina, l'oli d'oliva verge extra destaca pels seus beneficis nutricionals, ja que està comprovat que contribueix a la cura cardiovascular, ajuda a controlar el colesterol i proporciona àcids grassos essencials, fonamentals per a una dieta equilibrada.

Amb aquesta promoció, disponible fins a finals d'abril, els supermercats Bonpreu i Esclat posen a l'abast dels consumidors catalans una opció immillorable per abastir el seu rebost amb un producte bàsic a les llars, garantint qualitat i estalvi al mateix temps.