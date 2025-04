Gairebé a meitat de preu: El lot per a un sopar exòtic a Bonpreu i Esclat

Cada vegada són més els consumidors que busquen trencar amb la rutina dels seus àpats diaris i s'animen a provar sabors nous a casa. Aquesta tendència cap a l'exòtic i diferent no només es reflecteix als restaurants, sinó també a la cistella de la compra quotidiana. De fet, segons estudis recents sobre hàbits de consum, prop del 60% dels compradors admet que gaudeix experimentant a casa amb productes internacionals que adquireixen en supermercats locals.

En aquest context de creixent interès pels sopars amb toc internacional, supermercats com Bonpreu i Esclat han optat per facilitar aquesta experiència als seus clients amb promocions que combinen practicitat, qualitat i estalvi. Fins al pròxim 28 d'abril, ambdues cadenes presenten una oportunitat especialment atractiva per als amants de la gastronomia mexicana.

Un sopar mexicà fàcil i accessible

L'oferta estrella aquests dies a Bonpreu i Esclat està protagonitzada per un complet lot de productes de la reconeguda marca Old El Paso, amb tot el necessari per preparar unes saboroses fajitas casolanes. L'atractiu no és només la seva qualitat, sinó especialment el preu: aquest pack està rebaixat gairebé a la meitat, passant dels 7,13 euros habituals a tan sols 3,99 euros.

| Bonpreu

El lot inclou una truita de blat Old El Paso, en format de 8 unitats i un pes total de 326 grams, perfecta per la seva textura suau i flexible. A més, porta un condiment especial per a fajitas, que aporta el toc autèntic i equilibrat de les espècies mexicanes, en una presentació pràctica de 30 grams, ideal per a un ús senzill i ràpid.

Completa aquest atractiu conjunt una salsa mexicana Old El Paso en la seva versió suau, presentada en un pot de 312 grams, que garanteix un complement deliciós sense resultar excessivament picant.

Com treure partit al lot

Més enllà de l'evident estalvi econòmic, aquest tipus d'ofertes resulta especialment interessant per la seva versatilitat i facilitat de preparació. Fins i tot aquells que no són experts a la cuina podran preparar en pocs minuts unes fajitas delicioses, ideals tant per a un sopar ràpid entre setmana com per sorprendre amics o familiars durant el cap de setmana.

| BonpreuEsclat

Una senzilla recepta podria començar saltant tires de pollastre o carn amb algunes verdures fresques, com pebrot vermell, verd i ceba. Un cop cuinats aquests ingredients, s'afegiria el condiment especial Old El Paso inclòs al lot, que realçarà el sabor amb un toc perfectament equilibrat d'espècies tradicionals mexicanes.

Després, simplement caldria escalfar lleugerament les truites de blat i farcir-les amb la barreja, afegint finalment una cullerada generosa de la salsa mexicana suau.

Amb aquesta oferta disponible fins al 28 d'abril, els clients de Bonpreu i Esclat tenen una oportunitat perfecta per descobrir o repetir una experiència gastronòmica saborosa, senzilla i econòmica, reforçant així el valor afegit que els consumidors busquen en les seves compres quotidianes.