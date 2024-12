Avís urgent de Caixabank als seus clients: 'Mai...'

En un moment en què les estafes bancàries estan en auge, CaixaBank ha llançat un important avís a tots els seus clients. Aquest missatge té com a objectiu protegir els usuaris d'intents de frau que busquen obtenir informació confidencial de forma il·lícita. L'entitat bancària ha enviat un correu electrònic recordant les pautes essencials per evitar caure en aquest tipus de trampes.

Creixement alarmant de les estafes bancàries

En els últims anys, els atacs cibernètics i els intents de frau bancari han augmentat de forma significativa. Els delinqüents utilitzen tàctiques cada cop més sofisticades per enganyar les persones i obtenir les seves dades confidencials, com contrasenyes, números de compte o claus bancàries. Aquest fenomen, conegut com a phishing, sol manifestar-se a través de correus electrònics, trucades telefòniques o missatges SMS que aparenten ser d'entitats oficials.

La recomanació de CaixaBank

CaixaBank ha enfatitzat que mai no demanarà dades confidencials als seus clients per cap canal. En el missatge enviat, l'entitat recorda que si es rep una trucada, videotrucada, correu electrònic o SMS sol·licitant informació personal o claus d'accés, és important no proporcionar cap dada. Aquestes peticions, en la seva majoria, provenen de delinqüents que intenten fer-se passar per l'entitat bancària.

A més, CaixaBank anima els seus clients a estar sempre alerta davant qualsevol sol·licitud sospitosa. Si algú rep un missatge o una trucada dubtosa, és fonamental contactar directament amb l'entitat per canals oficials. Els números d'atenció al client proporcionats per CaixaBank són el 900 40 40 90 i el 600 40 40 90.

Consells clau per evitar estafes

L'entitat també ha compartit alguns consells bàsics per prevenir possibles fraus:

No comparteixis informació personal. Mai no facilitis dades confidencials, com contrasenyes, números de compte o PIN, a través de missatges, trucades o correus electrònics.

Desconfia de sol·licituds no sol·licitades. Si reps un missatge o una trucada inesperada demanant-te dades, no responguis ni proporcionis informació.

Contacta sempre amb el banc per canals oficials. Davant el més mínim dubte, comunica't directament amb el teu gestor o utilitza els números oficials d'atenció al client.

Un recordatori en temps de canvi digital

L'augment de les operacions digitals i la dependència dels dispositius electrònics han obert noves oportunitats per als estafadors. CaixaBank, conscient d'aquesta realitat, busca reforçar la seguretat dels seus clients amb aquest tipus de campanyes de conscienciació. A més de protegir la seva informació, aquestes mesures també enforteixen la confiança en les transaccions digitals.

En definitiva, el missatge és clar: no comparteixis dades personals sota cap circumstància. Davant la menor sospita, és crucial verificar l'autenticitat de qualsevol comunicació amb el banc i actuar amb precaució. Gràcies a aquest avís, CaixaBank reafirma el seu compromís amb la seguretat dels seus clients i la seva lluita contra les pràctiques fraudulentes.