Avís urgent del Banc d'Espanya sobre uns bitllets

En un context econòmic on la confiança en l'efectiu continua sent essencial, el Banc d'Espanya ha intensificat els seus esforços per garantir la integritat dels diners en circulació. Malgrat l'auge dels pagaments digitals, l'efectiu continua sent un mitjà de pagament predominant a Espanya, especialment en transaccions quotidianes.

No obstant això, la presència de bitllets deteriorats o manipulats representa un risc tant per als consumidors com per al sistema financer en el seu conjunt.

El Banc d'Espanya reforça mesures contra bitllets deteriorats

A partir de juliol de 2025, el Banc d'Espanya implementarà mesures més estrictes per retirar de circulació bitllets d'euro que presentin signes evidents de deteriorament o possibles manipulacions. Aquesta iniciativa se centra especialment en bitllets amb taques de tinta, decoloracions sospitoses o danys que puguin haver estat causats per dispositius de seguretat antirrobatori.

| LaRazón

Aquests dispositius, utilitzats en caixers automàtics i vehicles de transport de fons, alliberen tinta sobre els bitllets en cas d'intent de robatori, inutilitzant-los per al seu ús posterior.

L'objectiu principal d'aquesta mesura és mantenir la qualitat i seguretat de l'efectiu en circulació, prevenint l'ús de bitllets que puguin haver estat compromesos durant activitats delictives. Els ciutadans que posseeixin bitllets en mal estat poden acudir a qualsevol entitat bancària o sucursal del Banc d'Espanya per sol·licitar el seu canvi, sempre que es compleixin els requisits establerts.

És fonamental presentar més de la meitat del bitllet original o demostrar que la part que falta ha estat destruïda accidentalment.

Procediments per al canvi de bitllets danyats

El procés de canvi de bitllets deteriorats és gratuït i accessible per a tots els ciutadans. No obstant això, hi ha certes condicions que s'han de complir perquè el canvi sigui efectiu:

Integritat del bitllet: S'ha de presentar més del 50% del bitllet original o proporcionar evidència que la part que falta va ser destruïda accidentalment.

Absència de manipulació intencionada: Els bitllets que mostrin signes d'haver estat danyats deliberadament, com intents de rentat per eliminar taques de tinta, poden ser rebutjats.

Documentació adequada: És necessari presentar un document d'identificació vàlid i, en cas de voler el reemborsament en compte, proporcionar les dades bancàries corresponents.

En situacions on el bitllet ha estat danyat per dispositius antirrobatori, el Banc d'Espanya avaluarà cada cas individualment. Si es determina que el sol·licitant va actuar de bona fe i no va estar involucrat en activitats il·lícites, el bitllet podrà ser canviat. En cas contrari, el banc està autoritzat a retenir el bitllet sense reemborsar el seu valor.

| Arthon Meekodong

Recomanacions per evitar inconvenients

Per minimitzar riscos i garantir la validesa de l'efectiu rebut, el Banc d'Espanya recomana als ciutadans:

Revisar acuradament els bitllets: Abans d'acceptar un bitllet, especialment en transaccions en efectiu, és aconsellable inspeccionar-lo a la recerca de taques de tinta, decoloracions o signes de manipulació.

Rebutjar bitllets sospitosos: Si un bitllet presenta característiques inusuals, com taques de tinta blava o violeta, és prudent no acceptar-lo i sol·licitar-ne un altre en el seu lloc.

Anar a entitats financeres: En cas de dubte sobre l'autenticitat o estat d'un bitllet, és recomanable dirigir-se a una entitat bancària per a la seva verificació i, si escau, sol·licitar el seu canvi.

Aquestes mesures busquen protegir tant els consumidors com el sistema financer, assegurant que l'efectiu en circulació sigui segur i fiable. La col·laboració ciutadana és essencial per mantenir la integritat del sistema monetari i prevenir l'ús de bitllets compromesos.

Per a més informació sobre el procés de canvi de bitllets deteriorats, els ciutadans poden consultar la pàgina oficial del Banc d'Espanya o acudir a la sucursal més propera.