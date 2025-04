3 productes ideals per a les postres amb més del 40% de descompte a Bonpreu i Esclat

El consum de productes làctics i vegetals per a les postres continua a l'alça, impulsat per la creixent demanda d'aliments que combinen sabor, salut i comoditat.

En aquest context, supermercats com Bonpreu i Esclat han posat especial atenció a oferir promocions que responguin a aquestes preferències, destacant productes que satisfan tant el plaer del paladar com les necessitats nutricionals actuals.

Durant aquesta setmana, els consumidors trobaran un lot estalvi especialment dissenyat per als amants de les postres i snacks saludables, disponible amb un descompte de més del 40 %. Aquesta promoció reuneix tres productes acuradament seleccionats per la seva qualitat, sabor i versatilitat.

Productes variats per a tots els gustos

El lot, disponible actualment per només 3,39 € (en lloc de 6,27 €), està compost per una atractiva combinació de làctics i una beguda vegetal:

Dues unitats de la popular Copa de nata i xocolata de Danone, un clàssic entre les postres làctiques per la seva textura cremosa i el seu equilibri entre la suavitat de la nata i la intensitat de la xocolata. Cada copa de 110 grams garanteix un petit plaer per tancar qualsevol àpat de manera deliciosa.

Dues unitats de Iogurt Original natural de Danone, cada una amb 135 grams . Aquest iogurt és conegut per la seva suavitat i cremositat, sent una opció ideal per a aquells que prefereixen sabors més suaus i tradicionals, a més d'aportar beneficis probiòtics naturals que ajuden a mantenir una bona salut digestiva.

. Aquest iogurt és conegut per la seva suavitat i cremositat, sent una opció ideal per a aquells que prefereixen sabors més suaus i tradicionals, a més d'aportar beneficis probiòtics naturals que ajuden a mantenir una bona salut digestiva. Un producte vegetal de soja amb nabius de la marca Alpro (400 ml), ideal per a aquells que busquen opcions sense lactosa o simplement desitgen explorar alternatives vegetals. Aquest producte destaca pel seu sabor refrescant i les seves propietats antioxidants, gràcies als nabius, convertint-se en una elecció ideal per a un esmorzar saludable o un berenar nutritiu.

Postres pràctiques i saludables

La combinació d'aquests productes no només facilita tenir sempre a mà opcions variades per a diferents moments del dia, sinó que també permet gaudir de postres equilibrades des del punt de vista nutricional. Tant els làctics de Danone com la beguda vegetal d'Alpro ofereixen una combinació excel·lent de calci, proteïnes i altres nutrients essencials, beneficiant així diferents perfils de consumidors, des de famílies fins a individus que busquen alternatives més saludables.

Una suggerència senzilla per gaudir aquests productes al màxim és preparar un deliciós parfait casolà. Per fer-ho, alterna capes del Iogurt Original natural Danone amb granola, trossos de fruita fresca i un toc de beguda vegetal amb nabius d'Alpro per aportar frescor i sabor afruitat. Un toc final podria ser una petita cullerada de la Copa de nata i xocolata Danone per coronar aquesta saludable i atractiva creació culinària.

Aquesta oferta a Bonpreu i Esclat no només representa un estalvi significatiu, sinó també una oportunitat per gaudir productes de qualitat superior a un preu notablement reduït, vàlida únicament fins a esgotar existències o finalitzar el període promocional. Sens dubte, una excel·lent ocasió per renovar les opcions del refrigerador i oferir varietat i qualitat en cada àpat.