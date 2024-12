Unes de les galetes catalanes de més èxit amb segona unitat al 50% a Bonpreu

Bonpreu llança una promoció irresistible per als amants de les galetes. Aquesta oferta destaca especialment per incloure una selecció de les mítiques galetes Birba, famoses per la qualitat i la tradició catalana.

La promoció estarà disponible durant el mes de desembre, encara que recomanem consultar dates exactes al teu supermercat més proper per no perdre aquesta oportunitat.

Què inclou l'oferta?

Galetes Núria Minixoco (275 g): Ideals per als qui gaudeixen de mossegades petites de xocolata. Amb la segona unitat, el preu es redueix a només 1,50€ per paquet.

Galetes Núria sense sucre (405 g): Una opció per als que busquen cuidar la salut sense renunciar al sabor. La segona unitat es queda a 2,33 €.

| BonpreuEsclat

Galetes selectes de xocolata (205 g): Perfectes per als moments més especials. Aquestes galetes ofereixen un sabor intens de xocolata amb un preu únic de 5,99 €.

Assortiment de galetes Birba (560 g): Un assortiment variat que inclou les receptes més tradicionals de Birba. Aquest paquet està disponible per només 7,75€.

Segona unitat al 50%

El gran atractiu d'aquesta promoció és el descompte a la segona unitat d'alguns productes seleccionats. Comprar més d'un paquet de galetes no només és pràctic per compartir o emmagatzemar, sinó que també genera un estalvi important.

Aquest tipus de promocions són perfectes per a les reunions familiars o les trobades nadalenques que s'hi aproximen.

Un producte versàtil a la cuina

Les galetes Birba destaquen no només per ser una opció deliciosa com a postres o berenar. També són excel·lents per preparar postres casolanes.

Des de bases de pastissos fins a crumbles o acompanyaments per a gelats, aquestes galetes afegeixen un toc especial a qualsevol recepta. Les varietats amb xocolata, per exemple, combinen meravellosament amb fruites fresques.

Qualitat i tradició catalana

Les galetes Birba fa anys que formen part de les llars catalanes. Elaborades amb ingredients d'alta qualitat, aquestes galetes reflecteixen la rica tradició pastissera de Catalunya. Cada paquet és un viatge al passat, tot recordant els sabors autèntics de la infància.

On aconseguir aquesta promoció?

Aquesta oferta exclusiva està disponible als supermercats Bonpreu i Esclat. És important esmentar que les unitats en promoció solen esgotar-se ràpid degut a la seva popularitat. Per això recomanem planificar la visita al supermercat per aprofitar al màxim aquesta oportunitat.

Un regal perfecte per a les festes

Les galetes, especialment l'assortiment, són una excel·lent opció per regalar durant les festes. La seva presentació cuidada i els seus sabors tradicionals converteixen les galetes Birba en un detall ideal per a familiars, amics o companys de feina.

A més, en aprofitar el descompte, pots comprar diversos paquets per regalar sense gastar més. No deixeu passar aquesta promoció. Les galetes Birba són un clàssic que no pot faltar a cap taula catalana, i amb el descompte actual de Bonpreu Esclat, aquesta tradició és ara més assequible que mai.