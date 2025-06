Avís seriós del BBVA als seus clients de cara a l’estiu

Amb l'arribada de l'estiu i l'ambient relaxat que sol acompanyar les vacances, molts abaixen la guàrdia en un aspecte clau: la ciberseguretat. I és per això que BBVA ha llançat un advertiment contundent a tots els seus clients. El banc adverteix que els ciberestafadors aprofiten els mesos estivals per actuar amb més agressivitat.

L'entitat financera ha utilitzat els seus canals oficials per difondre el missatge: “Quan tu ets a la platja, els ciberdelinqüents estan treballant”. Amb aquest lema tan clar com inquietant, el BBVA insta els seus usuaris a extremar les precaucions en dos aspectes concrets que sovint passen per alt.

Dos errors que et poden costar els teus diners

El primer d'aquests és compartir informació de les teves vacances a les xarxes socials. Publicar fotos amb maletes, a l'aeroport o amb polseres d'hotel pot semblar inofensiu, però és una pista valuosa per als estafadors digitals. Segons BBVA, aquest tipus de publicacions indiquen que la teva atenció és lluny del que és important: els teus comptes bancaris i la teva informació privada.

El segon gran error és connectar-se a xarxes Wi-Fi públiques i desprotegides, com les de cafeteries, aeroports o hotels. Encara que semblin còmodes i gratuïtes, poden ser un accés directe perquè els hackers interceptin les teves dades personals i bancàries.

BBVA mai et demanarà les teves claus per missatge

A més, el banc insisteix en un recordatori fonamental: BBVA mai no sol·licita dades personals, contrasenyes, codis de verificació o NIP per correu electrònic o SMS. Si reps un missatge d'aquest tipus, no responguis i, sobretot, no premis cap enllaç.

Una estafa habitual consisteix en l'enviament d'un SMS urgent indicant un “problema de seguretat” amb el teu compte. En aquest missatge s'hi inclou un enllaç que porta a una còpia exacta del web del banc. Un cop dins, l'usuari introdueix les seves credencials... i el mal ja està fet.

L'estiu, època crítica per a les estafes

Segons dades compartides per l'entitat, els mesos d'estiu són el moment preferit pels delinqüents digitals per actuar. La raó? La gent està més relaxada, fa més compres en línia, fa reserves d'última hora i, en general, para menys atenció als detalls.

A més, les vacances fan que moltes persones utilitzin dispositius diferents o accedeixin als seus comptes des d'ubicacions poc segures. Això incrementa el risc de caure en paranys digitals preparats amb precisió pels estafadors.

Si reps un missatge d'“alerta de seguretat”, el millor és entrar manualment a l'aplicació del banc o contactar amb atenció al client per verificar la informació. No responguis, no enviïs el teu número de targeta, ni el CVV, ni acceptis enllaços d'origen dubtós.

L'avís de BBVA és clar: aquest estiu, la ciberseguretat és cosa seriosa

En definitiva, BBVA no només ofereix serveis financers, sinó que vol blindar els seus clients contra una de les amenaces més invisibles i perjudicials del segle XXI: el frau digital. I aquest estiu, més que mai, un sol clic pot obrir la porta als lladres digitals.

El missatge és simple: pensa-t'ho dues vegades abans de publicar les teves vacances o connectar-te a qualsevol xarxa. Perquè mentre tu desconnectes, ells es connecten amb tu.