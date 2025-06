Si formes part d'un d'aquests col·lectius, BBVA et dona una gran notícia

per Joan Grimal

BBVA ha sorprès els seus clients amb un nou comunicat oficial que ja està donant molt de què parlar. El banc ha anunciat un programa exclusiu de beneficis financers adreçat a diversos col·lectius professionals, amb condicions úniques per facilitar-los l'accés a serveis bancaris, préstecs i promocions.

La proposta ha estat molt ben rebuda en sectors com el sanitari, l'educatiu o les forces de seguretat. I és que el BBVA no ha escatimat en avantatges: préstecs personals a menor interès, hipoteques preferents, descomptes, promocions i un tracte personalitzat per a qui compleixi un únic requisit.

Qui pot accedir a aquest programa especial?

La clau per formar part d'aquest selecte grup és pertànyer a un dels col·lectius professionals reconeguts pel banc. Parlem de treballadors públics i privats agrupats per sector: funcionaris, policies, bombers, militars, sanitaris, mestres, jutges, advocats, empleats municipals i fins i tot autònoms i agricultors.

BBVA justifica aquesta mesura al·legant que “cada professió té ritmes, necessitats i circumstàncies diferents”, i per això han creat solucions adaptades. A més, el banc s'ha compromès a ampliar progressivament la llista de col·lectius inclosos, cosa que ha generat encara més expectativa.

Hipoteques, préstecs i avantatges en safata

D'entre els beneficis més destacats hi ha hipoteques amb condicions més suaus, incloent-hi interessos reduïts i més flexibilitat en els terminis d'amortització. Una gran notícia per a qui està pensant a comprar el seu primer habitatge o canviar de residència aquest 2025.

També els préstecs personals es veuen beneficiats per aquesta iniciativa: els tipus d'interès són notablement més baixos, cosa que facilita des de reformes a casa fins a la compra d'un cotxe, passant per necessitats familiars o projectes personals. Tot, amb condicions molt més accessibles que les del mercat estàndard.

Encara més avantatges per domiciliar la nòmina

BBVA ofereix un plus de beneficis si l'usuari decideix domiciliar la nòmina a l'entitat. En aquest cas, s'accedeix a promocions addicionals, bonificacions exclusives i millors condicions en altres productes bancaris. Això inclou fins i tot col·laboracions amb marques associades, que ofereixen descomptes en tecnologia, viatges i serveis.

La mesura busca no només atreure nous clients, sinó també fidelitzar els actuals, especialment els professionals amb estabilitat laboral, una cosa molt valorada en el sector financer. Però el millor de tot no està en la lletra petita… sinó en el que no s'ha comunicat a bombo i plateret.

Una estratègia que va més enllà del màrqueting

Des de fa setmanes, en diversos fòrums financers i comunitats d'usuaris ha circulat un rumor: BBVA podria estar utilitzant aquest programa com un canal paral·lel per captar perfils de risc baix i oferir-los condicions “premium” sense que ho sembli.

Tot i que el banc no ho ha confirmat oficialment, diversos analistes apunten que aquesta estratègia està dissenyada per blindar-se davant el nou context econòmic. En seleccionar clients amb estabilitat professional, bon historial creditici i capacitat d'estalvi, BBVA construeix una base sòlida sense els costos de risc habituals.

Però el més impactant s'ha sabut fa només unes hores…

El que ningú no esperava és que, segons ha revelat una font propera a l'entitat, BBVA estaria preparant una segona fase del programa per estendre aquests beneficis també als seus propis empleats. Per primera vegada, els treballadors del banc podran accedir a les mateixes condicions preferents que ofereixen als col·lectius externs.

Aquest pas, que s'anunciarà de manera oficial en els pròxims dies, trenca amb una llarga tradició bancària i podria marcar un abans i un després en la relació entre les entitats financeres i els seus propis professionals. Perquè aquesta vegada, BBVA no només pensa en els seus clients… també ha decidit cuidar-se des de dins.