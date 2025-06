Arriben bones notícies per als jubilats catalans: Pujada de la pensió contributiva

La pensió contributiva mitjana va pujar un 5% l'any passat en comparació amb l'anterior a Catalunya, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) publicades aquest dijous. L'import mitjà percebut va augmentar de 1.437 a 1.509 euros mensuals, superant per primera vegada la cota dels 1.500 euros.

Amb tot, els imports són desiguals per gènere, ja que els homes van rebre de mitjana mensual 1.720 euros, mentre que les dones es van quedar amb 1.315, cosa que suposa una bretxa del 23,5%. El nombre de receptors de pensions contributives va créixer un 1,2% i es va situar en gairebé la cinquena part de la població del país (19,5%). El nombre de persones en aquesta situació va pujar a totes les comarques excepte al Barcelonès.

| ACN

A l'altra banda de la balança, les comarques gironines són les que menys en tenen en proporció a la població (17,7%). De fet, el Gironès (16,4%) i l'Alt Empordà (15,9%) se situen a la banda baixa del rànquing. Amb tot, són la Cerdanya (14,6%) i l'Aran (15,4%) les àrees amb menys percentatge de pensionistes del país, sensiblement per sota de la mitjana, i també de la comarca més poblada, el Barcelonès (20,1%).

Més de 500 euros al mes de diferència en els imports per comarca

Pel que fa als imports que es perceben, la mitjana catalana és de 1.509 euros, però de nou hi ha disparitat per zones. Així, set comarques se situen per sobre d'aquest llindar, encapçalades pel Barcelonès (1.625 euros) i el Tarragonès (1.553). El Baix Llobregat, el Gironès, el Garraf, i els dos vallesos també estan per sobre dels 1.500 euros.

| Teona Swift de Pexels

En termes percentuals, al Barcelonès l'import mitjà percebut és un 7,7% superior al de la mitjana catalana i a la Terra Alta és un 27,2% inferior al conjunt de Catalunya. Els pensionistes de la comarca ebrenca cobren uns 500 euros al mes menys que els del territori que acull la capital del país.

Sant Cugat, el municipi amb pensions contributives més altes

L'estadística d'Idescat també proporciona dades per municipis de més de 20.000 habitants, i hi ha diversos on el nombre de pensionistes representa un percentatge superior a la cinquena part de la població. És el cas d'Esplugues de Llobregat (23,2%), Igualada (22,1%) i Manresa (21,9%). Per contra, els municipis que presenten els percentatges més baixos són Salou i Salt (13,5%, ambdós) i Vila-seca i Lloret de Mar (13,6%, ambdós).