Com aconseguir l'ajuda del SEPE per a majors de 45 anys

Les dones aturades de 45 anys o més poden accedir a un subsidi especial de 480 euros mensuals, segons ha confirmat el SEPE. Aquesta mesura, que beneficia també les veïnes de Ceuta, busca facilitar la reinserció laboral i contribuir a l'estabilitat econòmica de qui es troba en una situació de vulnerabilitat.
El subsidi està pensat per a aquelles dones que compleixen uns requisits concrets i que es comprometen a mantenir activa la seva cerca de feina, evitant el rebuig d'ofertes o la negativa a participar en programes de formació. L'objectiu és que aquesta ajuda serveixi com a suport temporal mentre les beneficiàries milloren les seves possibilitats de reincorporar-se al mercat laboral.
Requisits principals per accedir a l'ajuda
No n'hi ha prou amb complir la condició de ser dona aturada i tenir almenys 45 anys. És imprescindible haver esgotat la prestació contributiva per desocupació i no comptar amb cap altra ajuda econòmica d'aquest tipus. A més, la sol·licitant ha d'estar inscrita com a demandant d'ocupació i acreditar que no supera el 75 % del SMI.
Un requisit addicional és no haver rebutjat ofertes de feina adequades ni haver-se negat a participar en accions de formació proposades pel SEPE. D'aquesta manera, l'ajuda es reserva per a qui manté una cerca activa de feina i una disposició real per reincorporar-se al mercat laboral.
Durada i condicions del subsidi
El temps durant el qual es pot percebre aquesta ajuda depèn de la situació familiar de la beneficiària. Si la sol·licitant té càrregues familiars, podrà cobrar-la durant un període inicial de sis mesos, amb l'opció de prorrogar-la fins a un màxim de 24 mesos.
La tramitació es pot fer de dues maneres: presencialment a les oficines del SEPE, sempre amb cita prèvia, o a través de la seu electrònica seguint el procediment habilitat. Aquesta darrera opció agilitza el procés i evita desplaçaments, quelcom especialment útil per a qui té dificultats de mobilitat o viu lluny de les oficines d'ocupació.
Altres ajudes del SEPE: 570 euros per a majors de 30 anys
A més del subsidi específic per a dones majors de 45 anys, el SEPE ha posat en marxa aquest any una ajuda de fins a 570 euros per a persones aturades d'entre 30 i 55 anys. Aquesta prestació, activa des de l'abril, està dirigida a qui ha esgotat la seva prestació contributiva i compleix condicions similars a les del subsidi anterior.
Els sol·licitants han d'acreditar ingressos per sota del 75 % del SMI (aproximadament 810 euros mensuals), estar inscrits com a demandants d'ocupació i signar una Declaració de Cerca Activa. També s'exigeix haver cotitzat almenys 15 anys, amb un mínim de dos en els darrers quinze, excepte en casos especials com víctimes de violència de gènere o treballadors retornats.
Un dels principals avantatges d'aquesta ajuda és que s'han eliminat barreres habituals, com el mes d'espera obligatori després d'esgotar l'atur o l'obligació de declarar ingressos familiars, cosa que permet accedir més ràpidament al suport econòmic.
Un impuls per a la reinserció laboral
Tant el subsidi per a dones majors de 45 anys com l'ajuda per a aturats d'entre 30 i 55 busquen cobrir una necessitat real: donar suport econòmic a persones en etapes complicades de la seva vida laboral i alhora incentivar la seva reincorporació a la feina.
En un mercat laboral competitiu i canviant, aquestes mesures poden marcar la diferència entre abandonar la cerca de feina per manca de recursos o mantenir-se actives fins a trobar una nova oportunitat.