Ja se sap el dia que cobraràs l'extra de Nadal si ets jubilat

per Sergi Guillén

A mesura que s'acosta el desembre, una de les qüestions que més entusiasma els pensionistes a Espanya és l'esperada paga extra de Nadal. Aquest ingrés addicional representa un gran alleujament important per a molts jubilats, que poden utilitzar aquesta suma per afrontar despeses extraordinàries o, senzillament, gaudir d'un Nadal més esplaiat. La paga extra de Nadal és un dret dels pensionistes, i l'arribada marca l'inici de les celebracions per a molts.

Oferint un impuls econòmic clau en una època de l'any en què les despeses se solen incrementar. Tot i que els pensionistes, com a norma general, reben les seves pensions a mes vençut, és a dir, al final de cada mes. En el cas de la paga extra de Nadal, les entitats financeres solen fer-ne una excepció.

De manera anticipada i sense una normativa escrita sobre això, els bancs decideixen avançar aquest ingrés alguns dies. Per permetre que els pensionistes disposin dels seus diners abans que s'acabi el novembre. Aquest avenç, motivat en part per la fidelització dels clients jubilats, és una tradició en què participen pràcticament totes les entitats bancàries.

Quan es cobrarà la paga extra de Nadal el 2024?

Aquest any, la paga extra de Nadal per als jubilats serà avançada a finals de novembre, començant el dijous 21. Tot i que en altres mesos el cobrament de la pensió es realitza entre els primers dies del mes següent.

| ACN

Aquesta paga extra nadalenca estarà disponible abans per a la majoria dels pensionistes. Bankinter i Caixa d'Enginyers seran les primeres entitats a realitzar l'ingrés i oferiran la paga extra el mateix 21 de novembre.

Santander s'unirà a aquesta anticipació el divendres 22, posant la pensió al compte dels seus clients un dia després. El diumenge 24 serà el torn de CaixaBank, que permetrà als seus pensionistes gaudir d'aquest gran ingrés just abans que s'acabi el cap de setmana. Aquest avenç és ben rebut, ja que permet als pensionistes disposar de la seva paga extra en dates properes als preparatius nadalencs.

L'última setmana de novembre, el gruix de les entitats financeres se sumaran a aquest avenç. Dilluns 25, importants bancs com Sabadell, BBVA, Unicaja, ING, Ibercaja, Cajamar, Abanca i Kutxabank faran efectiu l'ingrés de la paga extra de Nadal.

D'aquesta manera, tots els jubilats podran comptar amb la paga extra abans de desembre. Això facilita l'organització de despeses i permet aprofitar descomptes i promocions de la campanya nadalenca.

Límit màxim de la paga extra

És important recordar que la paga extra de Nadal té un límit màxim establert per la llei. L'any 2024, l'import màxim de qualsevol pensió pública és de 3.175,04 euros mensuals. Per tant, el màxim de la paga extra de Nadal és de 6.350,08 euros.

Aquesta quantitat és el doble de l'import mensual que rep el pensionista. Permet comptar amb un total anual que no ha de sobrepassar els 44.450,56 euros, ja sigui distribuït en 12 o 14 pagues. Aquest límit està establert per garantir la sostenibilitat del sistema de pensions i evitar disparitats en els ingressos dels pensionistes.

L'avançament de la paga extra de Nadal és un detall valorat pels pensionistes, ja que els permet organitzar-se millor i gaudir amb anticipació dels diners. Encara que no hi ha una normativa que obligui els bancs a efectuar aquest ingrés abans d'hora.

Cada any les principals entitats se sumen a aquesta iniciativa, reforçant així la seva relació amb els clients jubilats. Per a molts pensionistes, aquesta pràctica s'ha convertit en una mena de tradició no oficial que els facilita la gestió dels seus ingressos. En una època de l'any marcada pel consum i els esdeveniments familiars.