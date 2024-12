Arriba una de les millors fires del Pont de la Puríssima: 3 llocs per anar a dinar

Arriba el Pont de la Puríssima. En aquesta ocasió, el 2024, ha sortit la pitjor combinació. De divendres a diumenge. Això vol dir que només 'guanyem' un dia. Molt diferent respecte dels anys que el pont va de dilluns a dimecres. O de dimecres a divendres. Per aprofitar aquest descans, doncs, gaudir de diferents fires repartides pel país.

Des de Xcatalunya volem proposar-ne una. La de Sant Boi de Llobregat, que tindrà lloc entre el 6 i el 8 de desembre. És una nova edició, la 78a, de la Fira de la Puríssima, la “gran festa d'hivern” del municipi. Ho farà amb 500 expositors, 20 més que l'any passat, i un recinte firal de 4,1 quilòmetres.

Durant tres dies es preveu que hi passin per Sant Boi més de 200.000 persones, prop de la meitat de fora del municipi, i que tingui un impacte econòmic d'uns 12 milions d'euros. La novetat d'aquesta edició és que s'amplia l'espai destinat a la gastronomia i la restauració. "La Puríssima és una fira consolidada i referent que cada any evoluciona per adaptar-se als nous temps sense oblidar el seu origen agrícola", destaca l'alcaldessa Lluïsa Moret.

[tweet]1863998381871239603[/tweet]



Durant la presentació de la fira als mitjans de comunicació, l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, destaca que tot i coincidir amb un pont llarg com el de la Puríssima, que el podria restar públic, el certamen s'ha consolidat com un referent i que molta gent “ho té al seu calendari” com una cita ineludible. Ho demostren els 200.000 visitants de la passada edició que aquest any confien superar.



Moret també ha destacat el seu impacte econòmic, que a la passada edició va ser de 12 milions d'euros amb una despesa mitjana per persona de 64,5 euros.

Possibilitats durant la fira

Amb públics “fidels i majoritaris” com el familiar, Moret destaca que el gran repte és captar el públic juvenil entre els 16 i 20 anys que, més enllà de visitar la zona d'atraccions i l'Espai Jove, és el que té menys presència a la Puríssima. “És un repte que tenim. Captar aquest públic, aconseguir que s'apropiïn i es facin seva la ciutat”, assenyala.



Com és habitual, el recinte firal oferirà un gran ventall d'activitats per a tota la família. A l'Espai familiar de la plaça de l'Agricultura hi haurà inflables, un circuit de seguretat viària, activitats infantils i berenars gratuïts de pa amb xocolata, a més a més del taller de granja. A la Carpa Fresca es faran exhibicions de cuina i tallers saludables i sostenibles.

| Pexels, Life Of Pix

L'exposició de l'Ajuntament explicarà aquest any de manera lúdica i divulgativa el projecte Sant Boi Respira més Verd. El seu títol és 'Arran de terra. Històries secretes del verd urbà' i es podrà veure a l'interior de la Carpa sostenible i saludable, al parc de la Muntanyeta.

Restaurants on menjar

Sabem que quan visiteu les fires tradicionals als nostres pobles i ciutats també voleu gaudir de la gastronomia. Hem fet una selecció de restaurants on podreu gaudir de la gastronomia de la zona.

Marimorena: restaurant situat al carrer de la Santa Creu de Calafell, 73. Destaca la cuina tradicional amb una excel·lent relació qualitat preu. Arrossos, cargols, guisats... Hi dinareu bé a la Marimorena.

Braseria Nicasio: restaurant situat al carrer Lluis Castells, 1. Especialitzat en carns gourmet a la graella, ofereix una àmplia varietat de talls, des de filet fins a entrecot, tots acuradament seleccionats i cuinats al punt perfecte. Ambient rústic i acollidor amb servei excepcional.

Moments: situat al carrer Cardenal Vidal i Barraquer 28. Destaquen les tapes elaborades i plats per compartir. Tàrtar de tonyina, tàrtar de salmó, croquetes, etc. Un gran restaurant amb una excel·lent relació qualitat preu.