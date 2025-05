Gir de 180 graus en l'economia de l'empresa Parlem

El grup de telecomunicacions Parlem segueix fent passos ferms cap a l'estabilitat financera després d'anys de desafiaments econòmics. La companyia ha presentat els seus resultats auditats de 2024 i, encara que continua registrant pèrdues, ha aconseguit una millora substancial respecte a l'exercici anterior. A més, ha anunciat els seus plans per assolir, per primera vegada en la seva història, beneficis nets a finals de 2025.

Una evolució positiva en un mercat competitiu

El sector de les telecomunicacions continua sent un dels més competitius i exigents del mercat. Amb grans operadors dominant bona part del territori nacional. Les empreses de menor mida han d'innovar i optimitzar els seus recursos constantment per mantenir-se rellevants i rendibles.

Parlem ha sabut adaptar-se a aquest entorn desafiant mitjançant una combinació de reducció de costos, inversió en tecnologia i expansió de la seva cartera de clients, tant particulars com empreses. Aquest esforç sostingut ha començat a donar els seus fruits durant l'exercici 2024.

| ACN

Els factors clau de la recuperació

Segons ha explicat la companyia, la millora dels seus resultats es deu a diverses "palanques clau". Entre elles destaca l'optimització dels costos d'adquisició de clients, àrea en la qual Parlem ha treballat intensament per reduir les despeses associades a captar nous usuaris sense sacrificar qualitat ni cobertura.

A més, l'empresa ha apostat fort per la digitalització dels seus processos interns, utilitzant tecnologies com la intel·ligència artificial per millorar l'eficiència operativa. Aquesta digitalització no només ha permès estalviar recursos. Sinó també oferir un millor servei als clients i respondre amb més agilitat a les necessitats del mercat.

Un altre dels pilars de la seva estratègia ha estat el creixement del segment B2B, és a dir, els serveis dirigits a empreses. Aquest nínxol de mercat sol oferir marges més amplis i clients amb contractes a llarg termini. Cosa que aporta estabilitat a la facturació de la companyia.

| Maxim Kuikov, Tadamichi Getty Images, XCatalunya

Per últim, Parlem ha mantingut la seva aposta per la qualitat i la proximitat en el servei d'atenció al client. Dos elements que continuen diferenciant la marca en un mercat on moltes grans companyies tendeixen a l'estandardització i l'atenció automatitzada.

Previsions ambicioses per a 2025

La companyia ha fet públiques també les seves previsions per 2025, un any que podria marcar un abans i un després en la seva història. Parlem espera augmentar la seva facturació fins als 54 milions d'euros, cosa que suposaria un creixement del 9% respecte a 2024.

Així mateix, es preveu que el resultat brut d'explotació (ebitda) arribi als 6 milions d'euros, una millora del 16,3% comparada amb l'any anterior. Aquestes dades reflecteixen la confiança de l'empresa que la seva estratègia està funcionant i que l'objectiu d'aconseguir beneficis nets el 2025 és assolible.

Una nova seu per a una nova etapa

Com a part d'aquesta evolució, Parlem també ha canviat la seva seu central. Ara es troba a la quarta planta de la Cambra de Comerç de Barcelona. Aquest trasllat simbolitza l'inici d'una nova etapa per a l'empresa, amb un entorn més col·laboratiu que permetrà desenvolupar projectes innovadors i facilitarà el creixement.

La nova ubicació ofereix més espai i millors instal·lacions, afavorint el treball en equip i la coordinació entre els diferents departaments que impulsaran el creixement de la companyia.

La xifra que marca el camí

Malgrat que Parlem encara no ha tancat els seus comptes en positiu, ha aconseguit reduir les seves pèrdues a 4,9 milions d'euros el 2024. Una millora si es compara amb els 7 milions d'euros de pèrdues registrats el 2023. Aquesta reducció confirma que l'empresa ha aconseguit contenir les seves despeses i augmentar la seva eficiència operativa.

Amb aquestes dades, Parlem s'aproxima al seu objectiu de tancar 2025 amb beneficis per primera vegada en la seva trajectòria. Un assoliment que consolidaria la seva posició en el sector de les telecomunicacions i obriria noves oportunitats per continuar creixent.