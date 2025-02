Anunci urgent de Caixabank que molts estaven esperant: Més diners

per Pol Nadal

En un context econòmic on les entitats financeres busquen enfortir la confiança dels seus inversors, CaixaBank ha fet un pas significatiu en anunciar un dividend complementari de 0,2864 euros bruts per acció, amb càrrec als beneficis de l'exercici 2024. Aquest pagament s'efectuarà el pròxim 24 d'abril de 2025, beneficiant aquells accionistes que posseeixin títols de l'entitat abans del 22 d'abril, data en què les accions cotitzaran ex dividend.

Context econòmic i rendiment financer de CaixaBank

L'any 2024 ha estat particularment destacat per a CaixaBank, registrant un benefici net atribuït de 5.787 milions d'euros, la qual cosa representa un increment del 20,2% respecte a l'any anterior. Aquest creixement s'ha vist impulsat per un augment del 9,8% en el marge d'interessos, assolint els 11.108 milions d'euros, i una rendibilitat sobre fons propis (ROE) del 15,4%. Aquests resultats reflecteixen la solidesa de l'entitat en un entorn financer desafiant.

| CaixaBank, joshuaraineyphotography, XCatalunya

Política de dividends i recompra d'accions

El Consell d'Administració de CaixaBank ha decidit mantenir una política de distribució en efectiu d'entre el 50% i el 60% del benefici net consolidat per a l'exercici 2025. Aquesta distribució es realitzarà en dos pagaments: un dividend a compte, previst per a novembre de 2025, que representarà entre el 30% i el 40% del benefici net del primer semestre; i un dividend complementari l'abril de 2026, subjecte a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes.

A més, l'entitat ha posat en marxa el seu sisè programa de recompra d'accions per un valor de 500 milions d'euros, amb l'objectiu de reduir el capital social mitjançant l'amortització de les accions adquirides. Aquest programa, iniciat el 19 de novembre de 2024, ha assolit una execució del 86,48% en catorze setmanes, amb la recompra de més de 79 milions de títols per un import total de 432,38 milions d'euros.

Implicacions per als accionistes

L'estratègia de CaixaBank de combinar una política de dividends consistent amb programes de recompra d'accions busca maximitzar el valor per als seus accionistes. La distribució de dividends ofereix una rendibilitat directa, mentre que la recompra d'accions tendeix a incrementar el valor de les accions restants en reduir el nombre total en circulació. Per als inversors, aquestes mesures representen un senyal de confiança en l'estabilitat financera i en les perspectives futures de l'entitat.