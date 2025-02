Unes ovelles es rebel·len contra un cadell de Border Collie: 'Demà...'

Els usuarios de les xarxes socials han estat testimonis d'un divertit i inesperat enfrontament entre un cadell de Border Collie i un ramat d'ovelles, un episodi que ha conquerit milers d'usuaris. El vídeo, compartit pel compte de Twitter @PuppiesIover, mostra l'intent fallit d'un jove gos pastor que, en sortir de casa, es troba amb un grup d'ovelles que bloqueja el seu camí. Malgrat els seus esforços per travessar el ramat, els animals semblen rebel·lar-se contra la seva autoritat, obligant-lo a retrocedir en més d'una ocasió.

En la primera part del vídeo, el Border Collie, amb l'energia pròpia de la seva edat, s'enfronta amb determinació al grup d'ovelles. No obstant això, el seu entusiasme inicial aviat es veu frenat quan el ramat roman immòbil i desafiant, sense cedir ni un centímetre de terreny. En un segon intent, el cadell intenta passar amb més seguretat, però una de les ovelles fa un pas al davant i fa un amago d'envestida, obligant-lo a fer un petit salt enrere.

| Canva

Finalment, en el seu tercer intent, el gos rep una subtil envestida que el deixa sense més opcions que batre's en retirada, corrent de tornada a la casa amb una actitud que sembla dir: "Demà serà un altre dia".

Border Collie, criats per al pasturatge

El comportament del Border Collie té una explicació clara: aquesta raça és una de les més intel·ligents i actives, criada tradicionalment per al pasturatge. No obstant això, en aquest cas, el cadell encara està en una etapa d'aprenentatge i no compta amb la confiança o l'experiència necessàries per manejar un ramat desafiant. La seva reacció instintiva d'insistir en el pas reflecteix la seva naturalesa de gos pastor, però la seva retirada demostra que encara li queda molt per aprendre en el seu camí cap a la maduresa.

D'altra banda, les ovelles també mostren un comportament natural. En lloc de fugir, com ho farien davant d'un gos adult amb més autoritat, es mantenen unides i enfronten el cadell amb una confiança inusual. Això es deu al fet que els ramats, quan estan ben cohesionats, poden resistir la pressió d'un depredador o, en aquest cas, d'un gos de pasturatge inexpert. L'envestida final no és agressiva, sinó un mecanisme defensiu per marcar límits i evitar que el cadell interrompi la seva organització.

Aquest tipus d'interaccions són fonamentals en el procés d'aprenentatge dels Border Collies destinats al pasturatge. A la natura, els gossos joves observen i practiquen amb ramats fins que dominen les tècniques necessàries per guiar-los amb èxit. En aquest cas, el cadell encara necessita desenvolupar més confiança i habilitats abans de convertir-se en un autèntic líder del ramat.

El vídeo s'ha viralitzat no només per la comicitat de l'escena, sinó també perquè representa l'esperit de perseverança i aprenentatge que caracteritza tant els gossos com els humans. El Border Collie, malgrat la seva petita derrota, segurament intentarà de nou l'endemà, en un clar exemple que l'experiència és la millor mestra. Mentrestant, les ovelles han deixat clar que, per ara, elles són les que manen en el terreny.