L'anunci del Banco Santander que molts esperaven: 'Plataforma...'

per Joan Grimal

En un moment en què la formació contínua és més necessària que mai, Banco Santander ha decidit fer un pas ferm i esperançador. L'entitat financera ha anunciat el llançament de Santander Open Academy, una plataforma educativa en línia que serà gratuïta i accessible per a tothom.

Coneixement per a tothom, des de casa i sense cost

A través d'aquesta plataforma, qualsevol persona podrà formar-se en àrees clau com la tecnologia, l'educació financera, el lideratge o els idiomes. Els cursos estan dissenyats per experts i en col·laboració amb universitats de renom, cosa que garanteix un nivell acadèmic elevat i útil per a la vida professional.

A més, els estudiants podran avançar al seu propi ritme, des de qualsevol dispositiu i lloc del món. Ja no cal pagar grans sumes de diners o desplaçar-se físicament per accedir a continguts de qualitat: ara l'aula és a només un clic de distància.

| XCatalunya, Getty Images de Plazmica, Banco Santander

Un ambaixador de luxe: Jenson Button

Un dels elements que més ha cridat l'atenció del llançament és la participació activa de Jenson Button, campió mundial de Fórmula 1 i actual ambaixador global de Banco Santander. El pilot britànic ha col·laborat en la creació d'un dels cursos estrella de la plataforma: Lideratge d'Alt Rendiment.

Aquest curs, desenvolupat juntament amb Claire Williams, exdirectora de l'equip Williams Racing, se centra a millorar habilitats com la presa de decisions, la comunicació efectiva i el treball en equip. Tot això a través d'exemples reals del món de l'automobilisme, traslladats a l'àmbit professional i empresarial.

| XCatalunya, Banco Santander, erikreis

Una aliança amb la Fórmula 1 per inspirar milions de persones

La campanya de promoció de Santander Open Academy es basa en la projecció internacional de la Fórmula 1, de la qual el banc és soci oficial. La idea és senzilla però potent: utilitzar l'esport com a vehicle de motivació i superació personal, connectant amb audiències de totes les edats i cultures.

Ellen Jones, directora d'ESG a Fórmula 1, ha celebrat la iniciativa: “És fantàstic veure com els nostres socis impulsen l'aprenentatge global. Aquesta col·laboració amb Santander s'alinea perfectament amb els nostres valors i obre noves oportunitats a les futures generacions”.

Una plataforma pensada per transformar vides

Santander Open Academy no és només una col·lecció de cursos. És una declaració d'intencions per part del banc, que fa anys que impulsa programes educatius a través de la seva àrea de Santander Universitats. Aquesta nova aposta consolida aquest compromís i l'amplia, eliminant barreres econòmiques o geogràfiques.

Segons Rafael Hernández, sotsdirector global de Santander Universitats: “Creiem fermament en el poder transformador de l'educació. Aquesta plataforma vol apoderar més persones perquè puguin créixer, adaptar-se i prosperar en un món canviant”.

Com accedir als cursos?

N'hi ha prou amb accedir al web oficial de Santander Open Academy, crear un perfil gratuït i seleccionar el curs que més s'adapti als teus interessos. Des d'aquest moment, l'usuari podrà iniciar la seva formació, descarregar materials, assistir a classes virtuals i, en molts casos, obtenir certificats que acreditin el seu aprenentatge.

Una oportunitat que molts estaven esperant, i que ja és realitat. Perquè en temps d'incertesa, poques coses són tan valuoses com l'accés lliure al coneixement. I ara, gràcies al Santander, aquest coneixement serà per a tothom.