El primer anunci de 2024 de TV3 en castellà: Es repetirà el 2025?

Cada Cap d'Any, moltes famílies catalanes segueixen amb emoció el programa especial de les campanades a TV3. Mentre brinden pel nou any, un altre element capta la seva atenció: el primer anunci publicitari. Aquesta tradició, present des de fa dècades, genera un joc entre els espectadors. Alguns intenten endevinar quina companyia tindrà el privilegi d'inaugurar el nou any. Altres, simplement, l'analitzen com un símbol de la importància comercial i cultural del moment.

Tanmateix, el que va passar l'any passat a TV3 va generar una onada d'indignació que encara ressona en la societat catalana. El primer anunci del 2024 no va ser en català, sinó en castellà, cosa que va sorprendre milers d'espectadors. La protagonista d'aquesta controvèrsia va ser Telefónica, una coneguda companyia de telecomunicacions que va triar la llengua castellana per adreçar-se a l'audiència de la televisió pública catalana. Per pal·liar la situació, es van incloure subtítols en català, però el gest va ser insuficient per evitar la polèmica.

La decisió d'emetre un anunci en castellà en una cadena que simbolitza la defensa de la llengua catalana va aixecar ampolles. TV3 ha estat, des de la seva fundació, un referent en la promoció del català. La cadena sempre ha defensat l'ús de la llengua pròpia de Catalunya com una eina de cohesió cultural i social. Per això, veure relegat el català a uns simples subtítols va resultar ofensiu per a una part important de l'audiència.

Les xarxes socials no van trigar a esclatar. Els comentaris dels espectadors van ser tan durs com nombrosos. Frases com “vergonyós”, “som una colònia” o “tanquem el xiringuito” van inundar Twitter i altres plataformes. Molts van expressar la seva indignació i van acusar TV3 de “vendre's” a les grans companyies, posant els diners per sobre del respecte a la llengua catalana.

Què passarà el 2025?

Aquest tipus d'anuncis no són barats. Les cadenes de televisió, inclosa TV3, aprofiten el moment clau de les campanades per negociar grans contractes publicitaris. Ser el primer anunci de l'any suposa una enorme visibilitat i un impacte mediàtic considerable. Les marques paguen xifres astronòmiques per assegurar-se aquest espai, conscients que milers de llars estaran pendents de la televisió en aquell precís instant.

En aquest context, l'emissió de l'anunci de Telefónica va ser percebuda com una concessió a interessos comercials. Moltes veus van reclamar que TV3 hauria d'haver exigit una versió en català de l'spot. Van argumentar que, sent una cadena pública, té la responsabilitat de protegir i potenciar la llengua catalana en totes les emissions. Des de TV3 no es van oferir massa explicacions després de la polèmica.

Amb l'arribada del 2025 a la cantonada, torna a sorgir la incertesa. Es repetirà el que va passar l'any passat? Les mirades estaran més atentes que mai al primer anunci de TV3. La cadena pública catalana sap que qualsevol pas en fals podria reavivar les crítiques i generar un nou incendi mediàtic. El primer anunci de l'any és molt més que un simple spot publicitari. Representa un símbol, un missatge que inaugura el nou cicle i que queda en la memòria dels espectadors. En una cadena com TV3, que té un compromís clar amb la llengua i la cultura catalana, aquesta elecció adquireix una rellevància encara més gran.