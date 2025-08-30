Álvaro Fernández (farmacèutic): 'Quan suem més del normal, pot passar que...'

L'interès pel cuidatge personal i la recerca de consells de salut s'ha disparat en els darrers anys. Cada vegada més persones cerquen informació clara, senzilla i útil que les ajudi a millorar les seves rutines diàries. I per cobrir aquesta tendència, les xarxes socials s'han convertit en una eina clau per accedir a experts de confiança.
Un dels professionals que més seguidors ha guanyat és el farmacèutic Álvaro Fernández, conegut per la seva manera directa d'explicar conceptes mèdics. La seva capacitat per desmuntar mites i aclarir dubtes d'higiene diària l'ha convertit en un referent proper per a milers de consumidors.
Desmuntant mites sobre higiene diària
El farmacèutic Álvaro Fernández, conegut per la seva presència activa a plataformes digitals, ha posat el focus en un error molt estès. "Quan suem més del normal, es pot passar un mal moment", assenyala l'especialista. Després explica que la solució no és abusar del desodorant.
Fernández recorda que moltes persones creuen que aplicar més quantitat de desodorant ajuda a suar menys. Tanmateix, aclareix que aquest producte únicament emmascara l'olor, però no controla la transpiració. “Molta gent es posa més desodorant pensant que així suarà menys, és un error”, afirma amb claredat.
El veritable aliat en aquests casos és l'antitranspirant, que actua bloquejant temporalment els conductes sudorípars. D'aquesta manera, es redueix la sudoració i s'evita la mala olor associada. “Sense transpiració, no hi ha mala olor”, conclou l'expert.
La clau: com aplicar el producte correctament
Fernández també explica que no n'hi ha prou amb triar l'antitranspirant adequat, sinó que l'aplicació és fonamental. Recomana aplicar-lo a la nit, sobre la pell neta i seca. D'aquesta manera, els actius actuen mentre les glàndules sudorípares tenen menor activitat.
Aquest senzill gest assegura començar el dia sense suor, sense olor i sense taques a la roba. Segons el farmacèutic, molts consumidors desconeixen aquest detall, cosa que disminueix l'eficàcia del producte. Incorporar aquest hàbit nocturn pot marcar una diferència real en el cuidatge personal.
Ús de desodorants i antitranspirants: un element que millora la confiança
La correcta elecció i ús d'aquests productes no només millora la comoditat, sinó que també augmenta la confiança i la qualitat de vida dels consumidors. Amb petits canvis a la rutina, és possible reduir molèsties i sentir-se millor preparat per al dia a dia.
El missatge d'Álvaro Fernández subratlla la importància de comptar amb informació veraç i pràctica sobre la higiene personal. En un mercat ple d'opcions, aprendre a diferenciar desodorants i antitranspirants ajuda els consumidors a prendre decisions més encertades. El seu consell és clar: no es tracta d'utilitzar-ne més, sinó d'utilitzar-lo bé.