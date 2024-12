El carnisser de Bonpreu que ensenya català a una clienta enamora la xarxa

per Pol Nadal

Fa uns dies coneixíem el cas d'un metge andalús que anunciava que se n'anava de Catalunya. Informava a través de xarxes socials que després de 10 anys d'exercici a casa nostra no havia aconseguit adaptar-se. 'El catalán e mui difici' pensava. Se sentia discriminat per complir amb uns requisits que altres companys seus havien complert i volia obligar els pacients catalanoparlants a expressar-se en una llengua que no és la seva.

El testimoni es va fer viral i encara dura. El perfil 'Andalucista de Pueblo' se n'ha fet ressò i ha rebut un allau de crítiques. Diferents usuaris de xarxes socials li recorden que el català és fàcil si es tenen ganes d'aprendre'l. Tot seguit ha arribat el comentari d'una senyora que ha reconegut que és andalusa. Que el català és fàcil i que li agrada que un carnisser del Bonpreu li parli en aquesta llengua.

| Bonpreu, Canva, XCatalunya

"Disculpa, soy andaluza, setenta años de andaluza y para un castellanohablante el catalán es muy fácil, yo lo estoy aprendiendo gratis en el Consorci per la Normalització Lingüística. Llevo solo unas semanas y puedo interactuar ya con algunas frases en las tiendas. Mi acento será malo, pero la comunicación, no", ha començat dient.

I després ha afegit que: "Tengo un carnicero en el Bonpreu que me enseña palabras y me habla siempre en catalán para que haga oído".

El comentari ha enamorat la resta d'usuaris que estaven interactuant en aquesta conversa. Feliciten la dona per tenir la voluntat d'aprendre català i critiquen el metge i tots aquests professionals per les 'imposicions' lingüístiques que pateixen a Catalunya.

| Twitter

El català a Bonpreu-Esclat

El grup Esclat-Bonpreu té una política lingüística molt clara. És dels pocs supermercats que garanteix la llengua catalana en les seves comunicacions. De fet, etiqueta en català tots els productes de les seves marques blanques. També intenta tenir proveïdors de proximitat, amb acords amb empreses catalanes i locals.

Una de les iniciatives més visibles és l'etiquetatge en català de tots els seus productes de marca blanca. Les marques pròpies de Bonpreu, com Terra i Tast o Èxit, estan etiquetades íntegrament en català. Això inclou descripcions, instruccions d’ús i informació nutricional, facilitant als clients catalanoparlants l'accés a la informació en la seva llengua. Aquesta decisió posiciona Bonpreu com una de les poques empreses del sector de la gran distribució que fa aquest esforç lingüístic de manera sistemàtica.

Tots els canals de comunicació d'Esclat i Bonpreu, incloent-hi la publicitat, les xarxes socials i les comunicacions internes, utilitzen el català com a llengua vehicular. Això inclou també els fullets promocionals, la informació a les botigues i les aplicacions mòbils, on el català sempre té prioritat.

| Bonpreu, Canva, XCatalunya

Una altra característica destacable és el foment de l’ús del català en l’atenció al client. Els treballadors d’aquests supermercats són formats per atendre els clients en català, respectant així la llengua preferida de la majoria dels seus consumidors. Això no només reforça la proximitat amb la clientela, sinó que també contribueix a la normalització de l’ús del català en àmbits comercials.