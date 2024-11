Alertan de un nuevo fraude cometido a través de Bizum: Lo que NO debes hacer

Con el auge de las transacciones móviles, cada vez son más los estafadores que aprovechan herramientas como Bizum para engañar a usuarios desprevenidos. La última alerta de la policía se centra en una táctica llamada "Bizum inverso", que se ha detectado en plataformas de compraventa de segunda mano como Vinted y Wallapop. Este tipo de fraude, que se ha vuelto más común, utiliza la confianza del usuario para hacer que, en lugar de recibir el dinero acordado, termine enviándolo sin darse cuenta.

El Bizum inverso consiste en que el estafador, al acordar una transacción con la víctima en plataformas de venta de productos de segunda mano, sugiere realizar el pago a través de Bizum en lugar de hacerlo desde la propia aplicación. Sin embargo, en lugar de enviar un pago, realiza una solicitud de dinero a la víctima, disfrazándola a veces con títulos como “pago” o “compra” para despistar. Si la víctima no se fija bien en la notificación y acepta, acaba transfiriendo su propio dinero al estafador, creyendo que está recibiendo el pago.

Para no caer en esta trampa, es fundamental estar atento a los detalles de cada transacción y confirmar que se trata de un pago recibido y no una solicitud de dinero. Bizum, aunque es una herramienta rápida y segura, tiene una interfaz que facilita tanto enviar como solicitar dinero. Por ello, es fácil confundir una solicitud con un pago real si no se revisa con cuidado.

La policía recomienda a los usuarios de aplicaciones de compraventa que utilicen los métodos de pago internos de cada plataforma, como el sistema de pago seguro de Wallapop o los métodos verificados en Vinted, para reducir el riesgo de fraude. Estas plataformas tienen medidas de seguridad que protegen tanto al comprador como al vendedor, y en caso de disputas, pueden ofrecer una resolución. Si un comprador o vendedor insiste en usar Bizum en lugar de estos métodos, podría ser una señal de alerta.

Qué hacer si sospechas de una estafa

Si recibes una solicitud de dinero en vez de un pago, recházala de inmediato y comunícate con la otra persona para aclarar la situación. Si sospechas que has sido víctima de un fraude de Bizum inverso, es importante que contactes rápidamente a tu banco para ver si es posible cancelar la transacción. Asimismo, debes reportar el incidente a la policía, ya que las autoridades están trabajando en aumentar la conciencia sobre estas estafas y perseguir a los responsables.

Para utilizar Bizum de forma segura, verifica siempre que el dinero se esté recibiendo y no enviando. Lee cuidadosamente cada notificación y evita realizar transacciones con desconocidos fuera de plataformas seguras. Además, activa las notificaciones en tu teléfono para tener un control constante de cada operación que se realiza en tu cuenta.