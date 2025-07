Així et pot bloquejar la targeta el BBVA

per Joan Grimal

El BBVA ha llançat un nou missatge als seus clients que no ha passat desapercebut. El banc ha anunciat una mesura de seguretat preventiva que pot implicar el bloqueig temporal de l'ús de targetes en compres en línia. L'objectiu és clar: protegir els titulars davant possibles fraus digitals.

L'entitat financera ha explicat que aquesta limitació no és aleatòria ni permanent, sinó que s'activa únicament quan el sistema detecta una activitat sospitosa durant una compra en línia. En aquest cas, la targeta es bloqueja de manera temporal, impedint-ne l'ús a internet.

No afecta les compres físiques

El BBVA ha volgut tranquil·litzar els seus usuaris aclarint que la targeta continuarà funcionant amb normalitat a botigues físiques i caixers automàtics. És a dir, si la teva targeta queda bloquejada per a compres en línia, podràs continuar utilitzant-la per pagar a supermercats, restaurants o treure diners sense cap problema.

| Dean Drobot, XCatalunya, BBVA

Aquest sistema no és exclusiu del BBVA. Es tracta d'un mètode de seguretat cada cop més habitual a la banca digital, especialment davant l'augment dels ciberatacs, suplantacions d'identitat i compres fraudulentes que s'han disparat els darrers anys.

Per què s'activa aquest bloqueig?

Segons informa el mateix banc, la decisió de bloquejar una targeta es pren quan el sistema detecta una operació inusual. Per exemple, si es fa una compra des d'una ubicació desconeguda, en una hora poc habitual, o en un comerç en línia que no coincideix amb l'historial del client, el sistema pot activar el bloqueig com a mesura de precaució.

| XCatalunya, BBVA

Aquest bloqueig evita que els ciberdelinqüents puguin continuar utilitzant la targeta si n'han aconseguit les dades. A més, l'usuari és alertat immediatament perquè pugui confirmar si ha estat ell qui ha intentat fer la compra o no.

Què fer si se't bloqueja la targeta?

En cas que el sistema del BBVA bloquegi una targeta per sospita de frau, el client té diverses opcions. Si l'operació era legítima, podrà contactar amb el banc per confirmar la seva identitat i reactivar la targeta. El procés sol ser ràpid i pot fer-se per telèfon o des de l'app del BBVA.

Per contra, si el client no reconeix la transacció, el banc bloquejarà la targeta definitivament i n'emetrà una de nova, que serà enviada per correu a l'adreça registrada al compte. D'aquesta manera, el titular pot tornar a operar amb total seguretat i confiança.

Atenció al client personalitzada

Per gestionar aquest tipus de situacions, el BBVA posa a disposició dels seus clients el telèfon gratuït 900 102 801 i la possibilitat de parlar amb el seu gestor personal des de l'app o a l'oficina. L'entitat assegura que la seva prioritat és resoldre qualsevol incidència al més aviat possible i evitar molèsties innecessàries.

A més, el banc insisteix que no hi ha motiu per alarmar-se. Si s'aplica un bloqueig d'aquest tipus, es fa en benefici del client, i la mesura és temporal fins que s'aclareixi l'operació sospitosa.

Un exemple de banca proactiva

Amb aquesta mesura, el BBVA se suma a altres bancs que també estan reforçant els seus sistemes de seguretat digital. En un entorn on les estafes per internet s'han multiplicat, les entitats estan obligades a protegir els seus clients de manera preventiva.

De fet, cada cop és més comú que els bancs adoptin sistemes automàtics de detecció de fraus, similars als que utilitzen plataformes com Amazon o Netflix per detectar accessos inusuals. La diferència és que, en aquest cas, hi ha en joc els diners del client.

Si notes alguna cosa estranya, actua ràpidament

El BBVA recomana als seus clients revisar amb freqüència els seus moviments bancaris, activar les notificacions d'operacions en temps real i no compartir mai les dades de la seva targeta amb tercers. També recorden que cap treballador del banc demanarà claus per telèfon o correu electrònic.

Si algun client detecta un bloqueig inesperat a la seva targeta per a compres en línia, no s'ha de preocupar. El més probable és que es tracti d'una mesura de protecció automàtica. Contactar amb el banc és la millor opció per confirmar que tot està en ordre i continuar operant amb tranquil·litat.