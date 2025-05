El lot estalvi de Bonpreu i Esclat ideal per a esmorzar o berenar

En els últims anys, els hàbits de compra dels consumidors han canviat notablement, influenciats per factors econòmics i tendències cap a l'alimentació saludable i la conveniència. Supermercats com Bonpreu i Esclat s'han adaptat hàbilment, oferint productes que no només atreuen pel seu preu competitiu, sinó també per la seva qualitat i practicitat en la vida quotidiana.

Aquest és el cas del lot estalvi que la cadena catalana ofereix actualment, disponible fins al pròxim 12 de maig, dissenyat especialment per a aquells moments clau del dia: l'esmorzar o el berenar.

L'esmorzar i el berenar són dos moments que han cobrat gran protagonisme en la rutina diària dels consumidors, especialment després de la pandèmia, quan moltes famílies van recuperar el valor de compartir aquests espais a casa. Així, segons un estudi recent, un 72% de les famílies catalanes ha incrementat la inversió en productes destinats específicament a aquests àpats, buscant qualitat, varietat i estalvi simultàniament.

| Bonpreu

Què inclou el lot estalvi de Bonpreu i Esclat?

Bonpreu i Esclat presenten un lot estalvi ideal compost per productes tradicionals i de primera qualitat, perfectes per començar el dia o per a una pausa revitalitzant a la tarda. Per un preu molt competitiu de tan sols 3,95 euros per lot, els clients podran gaudir d'una selecció molt atractiva, composta per:

Dos brioix , en bossa de dues unitats, valorats originalment en 2,98 euros per cada dues bosses. Aquest producte destaca per la seva suavitat i deliciós sabor, ideals per consumir sols o combinats amb altres ingredients.

, en bossa de dues unitats, valorats originalment en 2,98 euros per cada dues bosses. Aquest producte destaca per la seva suavitat i deliciós sabor, ideals per consumir sols o combinats amb altres ingredients. Un paquet de melmelada Helios, en presentació individual de 10 porcions de 25 grams cadascuna, disponibles en tres sabors a triar: préssec, maduixa o nabius. Aquestes melmelades tenen un preu habitual entre 1,79 euros i 1,85 euros per paquet.

El lot permet un estalvi significatiu enfront de la compra individual dels productes, cosa que converteix aquesta oferta en una excel·lent oportunitat per a consumidors que busquen qualitat i economia.

Idees pràctiques per gaudir del lot estalvi

Els productes inclosos en aquest lot ofereixen múltiples possibilitats a la cuina. Per exemple, els brioixos poden servir-se lleugerament torrats i acompanyats de la melmelada Helios del sabor preferit, creant un esmorzar ràpid però deliciós i nutritiu.

| BonpreuEsclat

Una altra opció seria farcir aquests brioixos amb formatge crema i melmelada de nabius per a un berenar gourmet casolà que encantarà tant a nens com a adults.

A més, per a aquells que busquen una alternativa més creativa, aquests brioixos poden formar part de receptes més elaborades com el "pain perdu" francès, en què els brioixos lleugerament endurits es remullen en una barreja d'ou, llet i sucre, després es fregeixen suaument i s'acompanyen amb una cullerada generosa de melmelada.

Amb promocions com aquesta, Bonpreu i Esclat responen eficaçment a les demandes dels consumidors actuals, que valoren cada vegada més les propostes de qualitat, accessibles i pràctiques. Aquesta oferta especial estarà disponible fins al 12 de maig, proporcionant no només estalvi, sinó també moments especials a la taula familiar.