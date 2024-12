Així és ara la nena de la pel·lícula 'El Grinch': Canvi total de vida

per Iker Silvosa

Cada Nadal, milions de llars reviuen la història d'El Grinch, un clàssic que continua sent un imprescindible en aquestes dates. Estrenada l'any 2000, la pel·lícula va deixar un personatge entranyable en la memòria col·lectiva: Cindy Lou Who. Interpretada per Taylor Momsen, la nena de la dolça veu i aspecte angelical es va guanyar un lloc al cor dels espectadors. En aquell moment, pocs imaginarien el gir radical que donaria la seva vida anys més tard.

Tot i que Taylor Momsen semblava destinada a brillar a Hollywood, el temps ha demostrat que la seva veritable passió estava en un altre escenari. Avui, l'actriu que va encarnar la petita Cindy Lou no es dedica a la interpretació. En lloc de continuar com a estrella infantil, Taylor va decidir trencar amb tot i centrar-se en la música. Actualment, Momsen lidera The Pretty Reckless, una banda de rock que ha collit èxits arreu del món.

La carrera de Momsen no va ser sempre senzilla. Després d'El Grinch, la seva popularitat va créixer de manera aclaparadora, però també va portar alguns problemes. En entrevistes recents, l'artista va revelar que va patir bullying a l'escola a causa del seu paper a la pel·lícula. “Em deien la 'noia Grinch' i ni tan sols sabien el meu nom”, va confessar. Aquest assetjament va marcar la seva infància, però també la va enfortir, ajudant-la a forjar una personalitat rebel i autèntica.

Als 11 anys, va decidir donar una nova oportunitat a la interpretació. Després de diverses audicions, Taylor Momsen va assolir la fama mundial a la sèrie Gossip Girl, on va interpretar Jenny Humphrey. La seva participació en la icònica ficció adolescent va consolidar la seva imatge com una estrella prometedora. Paral·lelament, també va incursionar en el món del modelatge, signant amb IMG Models i convertint-se en imatge de reconegudes marques.

El canvi radical dels 18 anys

No obstant això, el 2011, en el moment més àlgid de la seva carrera, Momsen va prendre una decisió sorprenent: va deixar l'actuació. La jove actriu, aleshores de 18 anys, va optar per dedicar-se completament a la música, la seva veritable passió. “Em vaig despertar un matí i vaig pensar: 'Puc fer el que vulgui'. Així que ho vaig deixar tot”, va explicar en una entrevista.

Des de llavors, Taylor Momsen s'ha convertit en una de les figures més destacades del rock actual. Al capdavant de The Pretty Reckless, ha llançat quatre àlbums d'estudi, aconseguint posicionar-se en els primers llocs de les llistes internacionals. El seu estil fosc, combinat amb una veu potent i un carisma innegable, ha conquerit milers de fans arreu del món.

El camí, no obstant això, no ha estat exempt de dificultats. La mort de Chris Cornell, líder de Soundgarden i amic personal, va afectar profundament Momsen el 2017. L'artista va caure en una depressió i va tenir problemes amb l'abús de substàncies. “Vaig estar en un estat molt poc saludable, però la música em va salvar”, va reconèixer en una entrevista per a People.