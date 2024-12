Así es ahora la niña de la película 'El Grinch': Cambio total de vida

Cada Navidad, millones de hogares reviven la historia de El Grinch, un clásico que sigue siendo un imprescindible en estas fechas. Estrenada en el año 2000, la película dejó un personaje entrañable en la memoria colectiva: Cindy Lou Who. Interpretada por Taylor Momsen, la niña de la dulce voz y aspecto angelical se ganó un hueco en el corazón de los espectadores. En aquel entonces, pocos imaginarían el radical giro que daría su vida años más tarde.

Aunque Taylor Momsen parecía destinada a brillar en Hollywood, el tiempo ha demostrado que su verdadera pasión estaba en otro escenario. Hoy, la actriz que encarnó a la pequeña Cindy Lou no se dedica a la interpretación. En lugar de continuar como estrella infantil, Taylor decidió romper con todo y centrarse en la música. Actualmente, Momsen lidera The Pretty Reckless, una banda de rock que ha cosechado éxitos en todo el mundo.

La carrera de Momsen no fue siempre sencilla. Tras El Grinch, su popularidad creció de manera abrumadora, pero también trajo consigo algunos problemas. En entrevistas recientes, la artista reveló que sufrió bullying en el colegio debido a su papel en la película. “Me llamaban la 'chica Grinch' y ni siquiera se sabían mi nombre”, confesó. Este acoso marcó su infancia, pero también la fortaleció, ayudándola a forjar una personalidad rebelde y auténtica.

A los 11 años, decidió darle una nueva oportunidad a la interpretación. Tras varias audiciones, Taylor Momsen alcanzó la fama mundial en la serie Gossip Girl, donde interpretó a Jenny Humphrey. Su participación en la icónica ficción adolescente consolidó su imagen como una estrella prometedora. Paralelamente, también incursionó en el mundo del modelaje, firmando con IMG Models y convirtiéndose en imagen de reconocidas marcas.

El cambio radical de los 18 años

Sin embargo, en 2011, en el momento más álgido de su carrera, Momsen tomó una decisión sorprendente: dejó la actuación. La joven actriz, entonces de 18 años, optó por dedicarse por completo a la música, su verdadera pasión. “Me desperté una mañana y pensé: 'Puedo hacer lo que quiera'. Así que lo dejé todo”, explicó en una entrevista.

The Pretty Reckless - "Witches Burn" (Live In Spain) - Bat Performance

Desde entonces, Taylor Momsen se ha convertido en una de las figuras más destacadas del rock actual. Al frente de The Pretty Reckless, ha lanzado cuatro álbumes de estudio, logrando posicionarse en los primeros puestos de las listas internacionales. Su estilo oscuro, combinado con una voz potente y un carisma innegable, ha conquistado a miles de fans alrededor del mundo.

El camino, no obstante, no ha estado exento de dificultades. La muerte de Chris Cornell, líder de Soundgarden y amigo personal, afectó profundamente a Momsen en 2017. La artista cayó en una depresión y tuvo problemas con el abuso de sustancias. “Estuve en un estado muy poco saludable, pero la música me salvó”, reconoció en una entrevista para People..