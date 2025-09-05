Inés Nieto (farmacèutica) s'agenolla davant d'aquest xampú de Mercadona: 'Toc natural'

La cura del cabell preocupa cada cop més i són molts els qui busquen fórmules efectives i segures sense gastar massa diners en cosmètics cars. Mercadona s'ha convertit en un referent gràcies als seus productes a baix preu, respectuosos amb la pell i amb el medi ambient.
Un exemple recent és el seu xampú natural, que ha captat l'atenció de la farmacèutica Inés Nieto, destacant un equilibri entre preu, ingredients i resultats. La cerca de xampús amb components vegetals és cada cop més comuna. Això passa en un mercat on els consumidors prioritzen frescor, suavitat i una higiene respectuosa amb el cuir cabellut.
Un xampú de Mercadona amb fórmula natural i preu imbatible
El Xampú Natural de Mercadona, presentat en un envàs de 400 ml per només 2,05 euros, s'ha convertit en una opció molt atractiva. La seva proposta se centra a netejar respectant la fibra capil·lar. I com ho expressa clarament Nieto, aporta "un toc natural" gràcies als extractes vegetals i als olis essencials que conté el xampú.
La fórmula inclou Sodium Coco Sulphate, un tensioactiu aniònic fort però menys agressiu que d'altres com el Sodium Lauryl Sulphate. Això li permet eliminar la brutícia amb eficàcia sense resultar excessivament irritant.
Segons explica Inés Nieto, aquesta base netejadora està combinada amb components més suaus que equilibren la mescla. Així s'aconsegueix un xampú vàlid per a tota mena de cabell, sigui sec o gras, passant pel normal.
Mercadona va incorporar ingredients vegetals i naturals
El producte està enriquit amb extracte de til·ler, olis essencials de sàlvia i cedre, elements que aporten aquest toc fresc que tant valoren els consumidors. Aquests ingredients contribueixen a mantenir el cabell amb un aspecte fresc i saludable.
El xampú promet brillantor i neteja profunda, amb un efecte apte per a ús freqüent. Tanmateix, la farmacèutica matisa que no el recomanaria en casos de cuir cabellut sensible o molt sec, on podrien necessitar-se fórmules encara més suaus.
Amb un envàs pràctic de 400 ml, el producte es presenta com una opció senzilla per al dia a dia. La seva relació qualitat-preu reforça l'interès dels clients que busquen alternatives assequibles als supermercats.
Una aposta de consum conscient a Mercadona
L'èxit d'aquest xampú rau en la seva capacitat d'unir tres aspectes clau: eficàcia, naturalitat i baix cost. En un moment en què les preferències dels consumidors valoren allò saludable, però a baix preu, aquest article troba un lloc destacat.
Mercadona sorprèn una vegada més amb novetats en cura personal que connecten amb les demandes reals dels seus clients. El seu xampú natural no només ha captat l'atenció dels consumidors, sinó també dels especialistes com Inés Nieto.