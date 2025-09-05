Logo xcatalunya.cat
Façana d’un supermercat Mercadona amb el logotip en gran i una dona jove en un requadre explicant alguna cosa
La farmacèutica Inés Nieto parla a les seves xarxes sobre aquest xampú de Mercadona a petició dels seus seguidors | Mercadona, TikTok, xcatalunya.cat, @inés_nieto_
Societat

Inés Nieto (farmacèutica) s'agenolla davant d'aquest xampú de Mercadona: 'Toc natural'

La farmacèutica Inés Nieto dona el seu veredicte sobre la darrera novetat de Mercadona i sorprèn amb les seves paraules

Foto d'Angélica Oyarzún
per Angélica Oyarzún

La cura del cabell preocupa cada cop més i són molts els qui busquen fórmules efectives i segures sense gastar massa diners en cosmètics cars. Mercadona s'ha convertit en un referent gràcies als seus productes a baix preu, respectuosos amb la pell i amb el medi ambient.

Un exemple recent és el seu xampú natural, que ha captat l'atenció de la farmacèutica Inés Nieto, destacant un equilibri entre preu, ingredients i resultats. La cerca de xampús amb components vegetals és cada cop més comuna. Això passa en un mercat on els consumidors prioritzen frescor, suavitat i una higiene respectuosa amb el cuir cabellut.

Xampú natural pot verd Deliplus sobre fons desenfocat de Mercadona
El xampú natural de Mercadona conté olis vegetals i extractes naturals | Mercadona, xcatalunya.cat

Un xampú de Mercadona amb fórmula natural i preu imbatible

El Xampú Natural de Mercadona, presentat en un envàs de 400 ml per només 2,05 euros, s'ha convertit en una opció molt atractiva. La seva proposta se centra a netejar respectant la fibra capil·lar. I com ho expressa clarament Nieto, aporta "un toc natural" gràcies als extractes vegetals i als olis essencials que conté el xampú.

La fórmula inclou Sodium Coco Sulphate, un tensioactiu aniònic fort però menys agressiu que d'altres com el Sodium Lauryl Sulphate. Això li permet eliminar la brutícia amb eficàcia sense resultar excessivament irritant.

Segons explica Inés Nieto, aquesta base netejadora està combinada amb components més suaus que equilibren la mescla. Així s'aconsegueix un xampú vàlid per a tota mena de cabell, sigui sec o gras, passant pel normal.

Una dona amb brusa blanca apareix davant d’una imatge d’un prestatge de botiga amb productes de cura personal i un envàs verd de xampú amb la paraula NATURAL al centre
Inés Nieto dona a conèixer totes les característiques del xampú natural de Mercadona | Mercadona, TikTok, xcatalunya.cat, @inés_nieto_

Mercadona va incorporar ingredients vegetals i naturals

El producte està enriquit amb extracte de til·ler, olis essencials de sàlvia i cedre, elements que aporten aquest toc fresc que tant valoren els consumidors. Aquests ingredients contribueixen a mantenir el cabell amb un aspecte fresc i saludable.

El xampú promet brillantor i neteja profunda, amb un efecte apte per a ús freqüent. Tanmateix, la farmacèutica matisa que no el recomanaria en casos de cuir cabellut sensible o molt sec, on podrien necessitar-se fórmules encara més suaus.

Amb un envàs pràctic de 400 ml, el producte es presenta com una opció senzilla per al dia a dia. La seva relació qualitat-preu reforça l'interès dels clients que busquen alternatives assequibles als supermercats.

Una dona somrient amb cabell arrissat davant d'un cartell de supermercat.
La farmacèutica assenyala que el xampú natural és apte per a tot tipus de cabells | Mercadona, Getty Images Pro

Una aposta de consum conscient a Mercadona

L'èxit d'aquest xampú rau en la seva capacitat d'unir tres aspectes clau: eficàcia, naturalitat i baix cost. En un moment en què les preferències dels consumidors valoren allò saludable, però a baix preu, aquest article troba un lloc destacat.

Mercadona sorprèn una vegada més amb novetats en cura personal que connecten amb les demandes reals dels seus clients. El seu xampú natural no només ha captat l'atenció dels consumidors, sinó també dels especialistes com Inés Nieto.

