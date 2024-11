Sóc advocat i t'explico què has de fer si ets víctima d'assetjament a les xarxes socials

per Pol Nadal

L'assetjament a les xarxes socials és un problema creixent que afecta moltes persones. Si estàs patint aquesta situació a Espanya, és fonamental conèixer els teus drets i les accions que pots emprendre per protegir-te i cercar justícia. Tot seguit, t'explico com procedir si ets víctima de ciberassetjament.

En primer lloc, és important que recopilis totes les proves de l'assetjament. Desa captures de pantalla de missatges, comentaris, publicacions o qualsevol contingut ofensiu o amenaçador. Assegureu-vos que les captures mostrin la data, l'hora i el nom d'usuari de l'assetjador. Aquestes evidències seran essencials per donar suport a la teva denúncia davant de les autoritats.

No responguis als missatges de l'assetjador ni entris en confrontacions. Interactuar amb ell pot empitjorar la situació i proporcionar més oportunitats per fustigar-te. És millor evitar qualsevol comunicació i centrar-se a prendre mesures legals.

Bloquejal'assetjador a totes les plataformes on t'estigui molestant. Les xarxes socials ofereixen eines per bloquejar usuaris i reportar comportaments inadequats. En fer-ho, limiteu l'accés al vostre perfil i reduïu les possibilitats que continuï l'assetjament. A més, reportar el contingut ajuda les plataformes a prendre mesures contra l'infractor.

Denuncia l'assetjament davant de les autoritats competents. Acudeix a la comissaria de policia o caserna de la Guàrdia Civil més propera i presenta una denúncia formal. Proporciona totes les proves que hagis recopilat i explica detalladament la situació. A Espanya, l'assetjament en línia pot constituir delictes com a amenaces, coaccions, injúries o revelació de secrets, tipificats al Codi Penal.

Considereu sol·licitar una ordre de protecció si sents que la teva seguretat està en perill. Les autoritats poden imposar mesures cautelars per protegir-te, com ara prohibir a l'assetjador que s'acosti a tu o es comuniqui amb tu. Això és especialment rellevant si l'assetjament inclou amenaces físiques o coneixes l'agressor en persona.

Busca suport al teu entorn proper. Parla amb familiars i amics sobre què estàs experimentant. El suport emocional és crucial en aquestes situacions i et pot ajudar a gestionar millor l'estrès i l'ansietat que provoca l'assetjament. No enfrontis això en solitud.

Assessora't amb un advocat i segueix els seus consells

Contacta amb un advocat especialitzat en dret digital o penal. Ell us assessorarà sobre les accions legals disponibles i us representarà durant el procés judicial. La seva experiència és vital per garantir que s'apliquin les sancions adequades a l'assetjador i protegir els drets.

Si l'assetjament afecta el teu àmbit laboral o acadèmic, informa les autoritats corresponents, com a recursos humans o el departament d'orientació del teu centre d'estudis. Ells poden prendre mesures addicionals per garantir el teu benestar i seguretat en aquests entorns.

Protegeix la teva privadesa en línia. Revisa la configuració de seguretat de les xarxes socials i limita la informació personal que comparteixes públicament. Considereu canviar les vostres contrasenyes i utilitzar l'autenticació en dos passos per a més seguretat. Aquestes mesures dificulten que l'assetjador accedeixi a les teves dades o creï perfils falsos en nom teu.

Si l'assetjament inclou la difusió d'imatges íntimes sense el vostre consentiment, esteu davant d'un delicte conegut com a "sextorsió" o "pornovengança". En aquests casos, és fonamental actuar ràpidament, denunciar i sol·licitar que les plataformes eliminin el contingut. La llei protegeix la teva intimitat i sanciona severament aquestes conductes.