La bonica iniciativa de Bonpreu per reciclar els seus uniformes

Bonpreu, una de les cadenes de supermercats més grans de Catalunya, ha llançat una innovadora estratègia de reciclatge per als seus uniformes. Amb nombrosos establiments i una gran plantilla de treballadors, l'ús d'uniformes representa una despesa considerable i una font de contaminació. La producció de vestuari per a milers de treballadors implica un impacte mediambiental significatiu. Per això, Bonpreu ha decidit apostar per la sostenibilitat i donar una segona vida al vestidor.

En col·laboració amb la seva planta de reciclatge a Polinyà, Bonpreu ha aconseguit reciclar i reutilitzar grans quantitats d'uniformes durant el darrer any. "Donem una segona vida als nostres uniformes", afirmen des de la cadena, emfatitzant el compromís amb el reciclatge. L'últim any, han recollit fins a 10 mil quilos de roba a les seves instal·lacions. Aquest procés no només contribueix a reduir residus, sinó que també minimitza la necessitat de produir nous uniformes des de zero.

El reciclatge d'uniformes a Bonpreu comença amb una curosa classificació de les peces. Les peces s'avaluen segons l'estat i el tipus per determinar el procés adequat. En el cas de les sabates, Bonpreu ha establert acords amb diferents entitats del territori, que reben els parells en bones condicions. El 2023, Bonpreu va lliurar 600 parells de sabates per a la seva reutilització, mostrant el seu compromís amb l'economia circular i la col·laboració local.

Gairebé 1.500 peces reutilitzades

Pel vestidor, les peces més deteriorades passen per un procés de trituració i reciclatge. Aquests materials es converteixen en fils que serveixen per confeccionar nous uniformes, reduint així la necessitat de nous recursos. Gràcies a aquesta estratègia, l'any passat Bonpreu va generar 7.500 metres de fil reciclat i va contribuir a una indústria tèxtil més sostenible.

Les peces que encara estan en bon estat són sotmeses a un procés de desinfecció, neteja, planxat i etiquetatge per ser reutilitzades. Així, aquests uniformes recuperen la seva qualitat i poden ser lliurats novament als treballadors de Bonpreu. En total, es van recuperar més de 1.400 peces de roba i 85 parells de sabates l'any passat, contribuint a la reducció de residus i a l'aprofitament de recursos.

Aquesta iniciativa és un exemple clar de model circular en l'àmbit empresarial. Bonpreu ha demostrat que la sostenibilitat no només és possible, sinó necessària a la indústria del retail. "Des de Bonpreu i Esclat impulsem un model més sostenible i circular. Perquè sabem que cada petit gest compta", afirmen des de la companyia. Aquesta mentalitat impulsa Bonpreu a continuar buscant noves maneres de reduir el seu impacte mediambiental.