Si tens menys de 35 anys, potser tens dret a aquests ajuts per pagar el lloguer

L'accés a l'habitatge a Espanya s'ha tornat cada cop més difícil. La pujada de preus al mercat del lloguer afecta especialment els joves. Aquells menors de 35 anys, que solen tenir feines menys estables, es veuen obligats a destinar una gran part dels seus ingressos al lloguer.

Això fa que estalviar i projectar un futur sigui complicat. En resposta, l'Estat i la Generalitat de Catalunya han engegat ajudes per a aquest col·lectiu. A continuació, t'expliquem quins són aquests ajuts i com els pots sol·licitar.

Ajuts estatals per a joves

A nivell estatal, el Govern ha implementat el Bo Jove de Lloguer. Aquest bo ofereix 250 euros al mes a joves entre 18 i 35 anys. L'objectiu és reduir la càrrega econòmica del lloguer. Els requisits inclouen tenir ingressos inferiors a 24.318 euros anuals i estar empadronat a la vivenda llogada.

A més, el lloguer mensual no ha de superar els 600 euros, encara que en algunes comunitats, com Catalunya, pot arribar a 900 euros a causa de l'alt cost de l'habitatge.

Ajuts a Catalunya

La Generalitat també ofereix ajuts específics per als joves. Una de les més destacades és el Bo Lloguer Jove. Aquest ajut cobreix fins al 40% del lloguer mensual, amb un límit de 300 euros. Els sol·licitants han de tenir ingressos inferiors a 2,83 vegades l'IRSC, uns 22.588 euros anuals.

A més, la renda de lloguer no pot superar els 900 euros a Barcelona i la seva àrea metropolitana, tot i que a altres zones de Catalunya el límit és més baix.

Una altra opció a Catalunya és la promoció d'habitatges públics per a joves, gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Aquests habitatges es lloguen a preus reduïts, per sota del mercat. Tot i això, l'accés és limitat, ja que la demanda és molt alta i l'oferta escassa.

Requisits i limitacions

Per accedir a aquests ajuts, cal presentar documents com ara el contracte de lloguer i la declaració d'ingressos. Tant el bo estatal com el Bo Lloguer Jove depenen de la disponibilitat pressupostària. Això vol dir que, encara que compleixis els requisits, podries no rebre l'ajuda si hi ha moltes sol·licituds. A més, els límits d'ingressos i de preu de lloguer exclouen alguns joves, sobretot en àrees on el lloguer és elevat.

Dificultats dels joves al mercat d'habitatge

'accés a l'habitatge és un problema per a molts joves a Espanya. Els preus del lloguer a ciutats com Barcelona i Madrid pugen cada any, mentre que els salaris no creixen al mateix ritme. Això fa que molts joves hagin de destinar més del 40% dels ingressos al lloguer.

A més, la precarietat laboral dificulta que puguin assumir compromisos a llarg termini, com ara una hipoteca o fins i tot un contracte de lloguer estable.

El lloguer: un repte per a la joventut

Tot i les ajudes, molts joves continuen tenint problemes per accedir a un habitatge. Les ajudes alleugen, però no resolen la crisi habitacional. La combinació de preus alts, feines precàries i manca d'habitatge públic fa que una generació estigui en risc d'exclusió habitacional.

Són necessàries més polítiques per garantir l'accés a l'habitatge com un dret fonamental, i no només un privilegi per a uns quants.