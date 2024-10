Soy abogado y te explico qué debes hacer si recibes una multa injusta

Recibir una multa que consideras injusta puede ser frustrante. Es fundamental que conozcas tus derechos y sepas cómo actuar para impugnarla en España. En primer lugar, revisa detenidamente la notificación de la multa. Verifica la fecha, hora y lugar de la supuesta infracción, y comprueba que tus datos personales y los del vehículo sean correctos. Asegúrate de entender los motivos de la sanción y anota el plazo para presentar alegaciones.

Si detectas errores formales, como datos incorrectos o falta de información esencial, esto puede ser motivo para anular la multa. Reúne todas las pruebas que respalden tu posición: fotografías, testimonios, documentos o cualquier evidencia que demuestre que la multa es injusta. En este sentido, los errores de forma pueden ser muy importantes. Incluso teniendo razón la administración, esta se vería obligada a anular la multa, porque habría cometido un error insubsanable.

Lo siguiente que debes hacer es presentar un escrito de alegaciones ante el organismo que emitió la multa dentro del plazo establecido, generalmente 20 días naturales desde la notificación. En el escrito, expón de manera clara y concisa las razones por las que consideras que la multa es incorrecta y adjunta las pruebas recopiladas.

| ACN

Las alegaciones es el primer paso. Si la administración desestima tus alegaciones, puedes interponer un recurso de reposición o alzada, según corresponda, dentro del plazo legal, normalmente un mes desde la notificación de la desestimación. Estos recursos son los que se conocen como recursos en vía administrativa y será la Administración quien tendrá que resolver. Una vez agotada esta vía administrativa sin éxito, tienes la opción de recurrir ante los tribunales contencioso-administrativos de la provincia donde se ha impuesto la multa. Es a partir de este momento cuando necesitarás ayuda de un abogado experto.

Inconvenientes de presentar alegaciones y los sucesivos recursos

Ten en cuenta que en algunos casos, pagar la multa en período voluntario te ofrece una reducción del importe (por ejemplo, el 50% en multas de tráfico), pero al hacerlo renuncias al derecho a recurrir. Evalúa si te conviene más pagar con descuento o continuar con el recurso. Lógicamente, si finalmente el juzgado da la razón a la Administración, deberás pagar la multa sin el descuento inicial.

Es importante no ignorar la multa. No intentes evitar que el cartero te deje la carta. Al final, la Administración siempre puede notificarte a través del Boletín Oficial del Estado o de otras tablas edictales. Además, si no actúas, la administración puede proceder al embargo de tus cuentas bancarias o bienes, y la deuda puede incrementarse con recargos e intereses.