Sóc advocat i t'explico l'últim despropòsit d'Hisenda si tens un negoci

per Pol Nadal

Molt de compte, molta atenció si tens un negoci i vols celebrar Nadal amb els clients. A bars i restaurants, és habitual repartir una cistella amb productes nadalencs. Els clients compren butlletes i uns dies abans de la Nit de Nadal, es fa el sorteig. Normalment s'aprofita el sorteig de la Loteria Nacional i el número ha de coincidir, però també es pot fer un sorteig paral·lel al mateix establiment.

Ara Hisenda fa un avís a aquests bars, restaurants o empreses que posen en pràctica aquests detalls amb els seus treballadors. Si hi ha lucre, cal pagar. L'Agència Tributària vol un 19% dels guanys. Ho explica una afectada, que reconeix que s'ha vist obligada a tornar els diners als seus clients. "Perquè li quedi Hisenda no ho faig".

En un vídeo publicat a la xarxa social TikTok es pot escoltar el testimoni. Molts empresaris no ho sabien i ara hauran d'actuar davant d'aquesta norma d'Hisenda.

Els organitzadors han de declarar els guanys obtinguts per la venda de butlletes. Hisenda aplica un percentatge de retenció sobre els ingressos generats. En general, aquest percentatge pot variar depenent de la quantitat recaptada. També hi ha excepcions, com les rifes amb fins benèfics.

Tributació de les cistelles de Nadal als treballadors

D'altra banda, les cistelles de Nadal que es lliuren com a regal als empleats també tenen implicacions fiscals. Hisenda considera que aquestes cistelles constitueixen un pagament en espècie, cosa que significa que formen part de la remuneració que rep el treballador. Com que es tracta d'un benefici addicional al salari, l'empresa està obligada a incloure el valor de la cistella a la base imposable de l'IRPF del treballador.

Això implica que l'empleat ha de tributar pel valor de la cistella, igual que ho faria amb qualsevol altre ingrés derivat de la feina. L'empresa, a més, ha de reflectir aquest import als documents de nòmina i declaracions fiscals, assegurant-se que es compleixen totes les obligacions tributàries.

Recomanacions

Per evitar problemes amb Hisenda, els organitzadors de rifes i sorteigs han d'assegurar-se de complir les obligacions fiscals corresponents. Això inclou declarar els guanys obtinguts mitjançant la venda de butlletes en els models fiscals pertinents. També comunicar als participants les possibles retencions fiscals aplicables al premi, especialment si aquest té un valor considerable.

En el cas de les cistelles de Nadal, les empreses han de valorar correctament el cost de cadascuna i reflectir aquest valor als documents fiscals. Cal incloure aquest import a la base de cotització de la Seguretat Social i també a la declaració d'IRPF dels empleats. D'aquesta manera, s'assegura que es compleixen totes les normatives fiscals aplicables