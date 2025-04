L'adorable cervatell que confon una Golden Retriever amb la seva mare

De vegades, les xarxes socials ens regalen moments tant estranys com tendres. És el que ha passat amb un vídeo que està donant la volta al món i que ja acumula milions de reproduccions. L'escena ocorre a l'interior d'una casa aparentment tranquil·la, amb un gos estirat plàcidament sobre una catifa tova. Res sembla fora del comú... fins que entra en escena un petit visitant de potes primes i moviments vacil·lants: un cervatell.

L'animal, clarament desorientat, es cola per una porta oberta i s'aproxima sense por al gos. El més curiós és la seva actitud: s'acosta amb total confiança, ensuma uns segons, i llavors succeeix l'inesperat. Es col·loca sota el ventre del golden retriever, comença a moure el cap... i comença a mamar.

| X / Twitter, XCatalunya

La tendresa de l'error

La reacció del gos és tan noble com sorprenent. En lloc d'aixecar-se o allunyar-se, es queda completament quiet, com si entengués el que està passant. Mira de reüll, curiós, però en cap moment mostra incomoditat ni agressivitat. El golden, conegut pel seu caràcter afable i pacient, sembla assumir el paper sense protestar, regalant una escena que ha desfet a mig internet.

El cervatell, per la seva banda, insisteix en el seu propòsit com si no hi hagués cap dubte: ha trobat la seva mare. El pelatge daurat, la postura tranquil·la, la calor corporal... tot sembla indicar-li que ha arribat al lloc correcte. Per a ell, el golden no és un gos, sinó una cérvola protectora. Encara que, per descomptat, la llet no arribarà mai, l'instint del petit mamífer segueix endavant.

| X / Twitter, XCatalunya

Un desenllaç que ha commogut a tothom

Segons els qui van gravar el vídeo, el cervatell va aparèixer del no-res, probablement separat de la seva mare real, i va entrar a la casa rural en sentir veus i percebre olors càlides. Afortunadament, després d'uns minuts de confusió i tendresa, el petit va ser portat a un centre de fauna local, on va poder ser atès per professionals i, amb sort, retrobat amb el seu entorn natural.

La família que va viure el moment el va compartir a les xarxes sense esperar la reacció massiva que acabaria deslligant. Però no van trigar a arribar els comentaris, els likes i els missatges des de tot arreu del món: "Mai havia vist res tan pur", "Aquest golden mereix una medalla", "La natura mai deixa de sorprendre'ns". Molts usuaris també van elogiar la calma i la paciència del gos, que es va convertir, sense voler-ho, en una mare postissa per uns minuts.

Qui va dir que la família no podia ser inesperada?

Aquest vídeo ens recorda, d'una forma tant insòlita com commovedora, que l'instint no coneix fronteres d'espècie. I que, de vegades, en la confusió d'un moment difícil, fins i tot un gos pot convertir-se en un refugi per a un ésser vulnerable.

Una història de tendresa espontània que ens fa somriure... i creure una mica més en l'empatia animal.