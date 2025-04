El millor berenar amb el regal de Bonpreu i Esclat que tothom vol

Amb el ritme de vida actual, trobar temps per gaudir d'un bon berenar s'ha convertit en un petit luxe quotidià. Segons estudis recents sobre tendències de consum, cada vegada més persones opten per berenars ràpids però que combinin qualitat, sabor i comoditat.

En aquest context, els supermercats més destacats no deixen escapar l'oportunitat de llançar ofertes que responguin a aquestes demandes, impulsant tant la satisfacció del client com l'experiència de compra.

Precisament, Bonpreu i Esclat han sorprès gratament amb una promoció molt atractiva que estarà disponible fins al pròxim 28 d'abril. Es tracta d'una proposta senzilla però efectiva: en comprar una unitat de Kaiku Caffè Latte en qualsevol de les seves varietats –Light, Cappuccino, Espresso, Macchiato o sense sucres afegits– els clients rebran completament gratis un paquet de galetes Cookies de Bonpreu de 125 grams.

| XCatalunya, BonpreuEsclat, Canva: Viktor Gladkov

Una combinació que sembla dissenyada específicament per gaudir al màxim del tradicional moment del berenar.

Qualitat i sabor a l'abast de tothom

El Kaiku Caffè Latte, protagonista d'aquesta promoció, ha guanyat adeptes en els últims anys gràcies a la seva fórmula basada en ingredients 100% naturals. Es tracta d'un producte que aposta clarament pel cafè de qualitat, utilitzant grans de cafè Aràbica acuradament seleccionats. El format individual de 230 ml, còmode i fàcil de portar, respon a la tendència creixent entre els consumidors d'optar per formats pràctics per consumir en qualsevol lloc: des de l'oficina fins a un passeig pel parc.

Les varietats disponibles permeten a més ajustar-se a diferents gustos i necessitats nutricionals. Des d'opcions clàssiques com el Cappuccino, suau i cremós, fins a l'Espresso, ideal per a aquells que prefereixen sabors més intensos i autèntics. L'opció "sense sucres afegits" atrau especialment aquells consumidors conscients de cuidar la seva salut sense renunciar al plaer del cafè.

| BonpreuEsclat

Per la seva banda, les galetes Cookies Bonpreu es destaquen per la seva qualitat i sabor artesà. Aquest producte, elaborat amb trossos generosos de xocolata, aporta aquest toc dolç i cruixent perfecte per complementar la beguda. Cada paquet conté entre 12 i 14 unitats, suficient per compartir amb amics o família, o per gaudir en diversos moments durant la setmana.

Com treure partit a aquesta oferta

Per aprofitar al màxim aquesta proposta, una recomanació experta és reservar un petit espai de temps en la teva rutina diària per gaudir tranquil·lament del berenar. Un tip especialment atractiu consisteix a escalfar lleugerament les galetes al forn durant uns minuts, intensificant així el seu sabor i textura.

A més, per a aquells que busquen un berenar una mica més creatiu, aquestes galetes poden ser la base perfecta per a postres ràpids. Per exemple, triturar-les lleugerament i utilitzar-les per coronar un gelat o barrejar-les amb iogurt natural per obtenir unes postres equilibrades, delicioses i nutritives.

Aquesta promoció exclusiva estarà disponible fins al pròxim 28 d'abril als supermercats Bonpreu i Esclat, i és una excel·lent oportunitat per provar productes de qualitat a un preu accessible. Sens dubte, una estratègia que respon perfectament a les tendències actuals, facilitant al consumidor accés a productes selectes amb valor afegit en la seva compra habitual.