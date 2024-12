Adéu a escoltar àudios molestos de Whatsapp

per Lena

WhatsApp continua evolucionant per a facilitar la comunicació diària. Amb cada actualització, l'aplicació s'adapta més a les necessitats dels seus usuaris. En un món cada cop més accelerat, la plataforma ha introduït una solució que promet canviar la manera en què gestionem aquests missatges.

Àudios convertits en text

La nova funció de WhatsApp permet transcriure missatges de veu a text. Això significa que ja no caldrà escoltar un àudio llarg o haver-lo d'escoltar en moments poc oportuns. Amb un sol gest, el contingut del missatge es converteix en text escrit que es pot llegir ràpidament.

Aquesta eina està dissenyada per a aquells que no tenen temps d'escoltar àudios o simplement prefereixen llegir el contingut enlloc d'escoltar-lo. A més, és útil en entorns en què escoltar un missatge de veu podria ser incòmode o inadequat.

| Canva

Com funciona la transcripció?

El procés és molt senzill. Per a convertir un àudio en text, n'hi ha prou amb mantenir premut el missatge de veu que es vol transcriure. Un cop seleccionat, apareixerà una opció que permetrà transformar l'àudio en paraules. En qüestió de segons, el contingut estarà disponible en format escrit.

La funcionalitat utilitza intel·ligència artificial per realitzar la transcripció. És capaç de reconèixer paraules amb precisió, encara que el missatge hagi estat enviat en un to de veu ràpid o amb un lleu soroll de fons. Tanmateix, és important recordar que la qualitat de la transcripció pot dependre de la claredat de l'àudio original.

Avantatges d'aquesta nova eina

La transcripció d'àudios no només estalvia temps, sinó que també facilita la comunicació en moments de major discreció. Per exemple, si algú està en una reunió, en una biblioteca o en el transport públic, ara podrà llegir el contingut del missatge sense necessitat de posar-se auriculars.

A més, aquesta opció ajuda a aquells qui tenen dificultats auditives o simplement prefereixen llegir. És un pas important cap a una comunicació més inclusiva dins de la plataforma.

| PixaBay, Webster2703

Compatibilitat i activació

Actualment, la funció està disponible per a dispositius compatibles amb les últimes versions de WhatsApp. No requereix configuracions complicades, ja que ve integrada en l'aplicació. Només cal assegurar-se de comptar amb l'actualització més recent per a gaudir d'aquest avantatge.

WhatsApp continua demostrant per què és una de les aplicacions més utilitzades del món. Amb aquesta eina, se simplifiquen encara més les interaccions diàries, demostrant el seu compromís amb la comoditat i l'accessibilitat dels seus usuaris. La possibilitat de transcriure àudios a text ja és aquí, revolucionant la manera en què ens comuniquem.